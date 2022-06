A nova edição do alVolante está nas bancas

Alfa do Realunch – Quem é novo Alfa Romeo Tonali Muito do futuro da casa Biscione passa. Analisamos sob raios “X”, Teste-o na estrada e na pistaObserve (com nossos testadores) o desempenho e consumo da versão 1.5 Híbrida de 160 HP. Encontre tudo na nova versão do ao volante. Este mês, nosso “centro de testes” (e suas ferramentas) também ganhou mais uma ponta de lança para o grupo Stellantis, Maserati MC20É alimentado por um motor Neptune de 630 cavalos de potência e construção em fibra de carbono escovada, na sexta geração do Opel Astra, e o último em uma versão turbo a gasolina de 131 cv. Mas também há espaço para um sedã de luxo híbrido movido a diesel, o Mercedes C 300 d, e para um pequeno crossover divertido de dirigir, o Volkswagen Taigo 1.0 TSI.

muitas novidades – Além de Modelo de calendário Chegando às concessionárias nos próximos meses, na alVolante em julho de 2022 você pode encontrar as primeiras impressões de condução das novas versões 1.5 Híbridas do Fiat 500X e Tipo Station Wagon, bem como do carro esportivo cheio de adrenalina, mas “chegando” Toyota GR86 e dois novos híbridos. Este é o Kia Niro Cross, completamente renovado, novinho em folha Mazda CX-60, sendo o último recarregável da tomada. Por outro lado, o microcarro XEV Yoyo original e legal, que também pode ser dirigido por jovens de dezesseis anos, está bem.

atual e salvando – E se houver um carro existente em seus planos, ele será usado Guia de compras para ao volante Você descobrirá as ofertas mais interessantes para Dezesseis modelos, do Dacia Spring ao Fiat Nuova 500, do Peugeot e-2008 ao Volkswagen ID.3. Adicionando-o aos incentivos recém-financiados pelo governo, torna-se acessível para todos comprá-lo. Falando em dinheiro: Com nossa pesquisa de campo, informamos quanto você gasta e quanto tempo leva para obter uma carteira de motorista B em quinze províncias italianas.

Distância para Brio – EU’carro dos sonhos Da edição de julho da ao volante Aqui está o Porsche 718 Cayman 4.0 GT4 RS: Também classificado para uso em estrada, mal pode esperar para liberar seus 500 cavalos de potência na pista. Preparem-se… Ainda falando de sprints, classificamos os carros que se destacaram em nossos testes em “0-100”: neste caso, não são os carros esportivos, mas os carros do dia a dia, que fazem da vitalidade uma arma de segurança, por exemplo na ultrapassagem. . Não é por acaso que verificamos também aqueles que param em menos espaço, sempre a 100 km/h.

do seu lado – Como de costume, não faltam informações na revista nas bancas Como ganhar o recurso: Este mês, sugerimos o que fazer se um radar de velocidade não calibrado “dar a você” uma multa por excesso de velocidade. Também não há penalidades de handicap aumentadas automaticamente pelas câmeras Ztl que, por engano, não detectam a pista atrás do pára-brisa. Também estamos com você para desafiar os fabricantes de automóveis por defeitos em seus veículos sob garantia e instá-los a resolvê-los: sete casos examinados na edição de julho da alVolante. Não perca as dicas para ficar longe das políticas enganosas da Rca e comprar um carro usado com o mínimo de preocupação, graças às campanhas de controle garantido diretamente pelas várias marcas.

boa compra Gastar seu dinheiro da melhor maneira possível, principalmente nos dias de hoje, é essencial. Entre os 740 carros um Zero quilômetro Que indicamos este mês, existem alguns descontos de 10% a 37%. Dê uma olhada também Cotações Eurotax por 2.000 modelos (são úteis se você quer vender um carro usado ou se quer comprar um), enquanto se você quer um carro novo, há 7.362 modelos mostrados na tabela de preços da alVolante, com fotos, críticas, sugestões e todos os preços das opções.