Ainda estamos morrendo de covid mas as vacinas ficam por alguns

Oxfam: Ainda morrendo de Covid, mas vacinas são para poucos

ROMA, 9 de junho (askanews) – 17,5 milhões de pessoas morreram da pandemia, quase 30.000 por dia, desde que a Organização Mundial do Comércio, há 20 meses, começou a discutir uma proposta de suspensão das regras que protegem a propriedade intelectual para vacinas, tratamentos e diagnósticos.



Este é o alarme da Oxfam e da EMERGENCY, membros da People’s Vaccine Alliance, à luz da reunião da Organização Mundial do Comércio, agendada para 12 a 15 de junho em Genebra.





Mais da metade das mortes por COVID-19 ocorreram em países de baixa e média renda A proposta de suspensão dos direitos de propriedade intelectual sobre vacinas, tratamentos e testes de diagnóstico relacionados ao Covid – introduzida pela Índia e África do Sul em outubro de 2020 com apoio de mais de 100 países – permitiriam países de baixa e média renda Ao tornar esses produtos de saúde essenciais para prevenir e tratar a COVID-19 a preços mais baixos do que os preços atuais cobrados pelas empresas farmacêuticas monopolistas. Chegar a um acordo que poderia ter salvado inúmeras vidas Pelo contrário , apesar de pelo menos metade das vítimas da epidemia estarem em países em desenvolvimento (o que é um eufemismo!), os pedidos ao remetente foram rejeitados, com o risco de uma solução parcial não resolver o problema.”Está sendo discutida uma nova proposta que colocaria novos obstáculos aos produtores do Sul Global Mais de 18 meses após a proposta de suspensão dos direitos de propriedade intelectual, a próxima reunião da OMC ainda discutirá um documento de compromisso que se afastaria muito da ideia original e adicionar mais obstáculos às empresas farmacêuticas nos países em desenvolvimento.Primeiro, porque se trata apenas de vacinas, exceto de tratamentos e diagnósticos igualmente necessários para salvar vidas e reduzir mortes. Além disso, porque a proposta se aplica apenas a patentes e não a outras formas de propriedade intelectual, o que pode criar barreiras legais e regulatórias à produção de vacinas (assim como tratamentos e diagnósticos). Direitos autorais, marcas registradas, segredos comerciais, design industrial e dados não divulgados continuarão sendo uma barreira potencial à fabricação de baixo custo e ao acesso a vacinas e outras tecnologias médicas.Milhões de pessoas estão pagando o preço pela hipocrisia de líderes mundiais que argumentaram que as vacinas deveriam ser um bem público global, mas que trabalharam por quase dois anos para inviabilizar o processo que poderia ter levado ao cumprimento dessa promessa. – Albiani e Mixio acrescentaram – Com as múltiplas crises que devem ser enfrentadas globalmente neste momento, é incompreensível que ainda haja debate sobre se é ou não uma boa ideia colocar os países mais pobres em condições de produzir suas próprias vacinas, testes e tratamentos para esta e quaisquer pandemias. futurista”.Atualmente, menos de um quinto das pessoas na África têm um curso completo. Atualmente, menos de um quinto dos africanos fizeram um curso completo. As estratégias utilizadas para melhorar o acesso a vacinas em países de baixa renda foram baseadas em contribuições voluntárias. As vacinas não estão disponíveis há mais de um ano e, uma vez que as remessas para países pobres começaram, as doses muitas vezes se mostraram inutilizáveis, pois estavam perto de expirar. Ao minar a confiança entre a União Europeia e os países africanos, bem como a capacidade de diferentes países planejarem campanhas de vacinação eficazes. Por outro lado, tratamentos e testes continuam sendo uma miragem nos países pobres.Apesar das enormes dificuldades, a África foi mais eficiente que Portugal e Áustria na administração das vacinas recebidas. Apesar das dificuldades logísticas, África forneceu 70% das doses recebidas, mais do que países europeus como Portugal (68%), Áustria (58%) e Chipre (69%). Um resultado notável dado que os países africanos têm orçamentos de saúde limitados, com gastos per capita 33 vezes menos do que os países de alta renda.Em jogo está a credibilidade da Oxfam da OMC, EMERGENGY e People’s Vaccine Alliance, condenando assim como o atual impasse na OMC sobre a suspensão das regras de propriedade intelectual ameaça as negociações em andamento e a credibilidade da organização. Especialmente porque a economia global enfrenta a possibilidade de uma recessão acompanhada pelo aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis.“A União Européia é, de fato, surda aos apelos da África para que os direitos de propriedade intelectual sejam suspensos. Albiani e Mixio estão perseguindo os interesses da indústria farmacêutica, sem mostrar flexibilidade para restaurar um sentimento de confiança em tempos tão difíceis de crise.”A segregação racial da vacina corre o risco de ressurgir devido a variações de novas variantes no próximo outono.“Por que os países de baixa renda concordam em tratar novas variantes com vacinas de geração mais antiga? – Albiani e Michio concluem – Render-se à ideia de que países ricos voltem a comprar poções capazes de enfrentar novas mudanças? Você não precisa de caridade, mas de reconhecimento de direitos. Estamos pedindo aos governos que façam a coisa certa, suspendendo as regras de propriedade intelectual sobre vacinas e tratamentos para esta pandemia e aqueles que teremos que enfrentar no futuro”.

