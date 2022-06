Na Itália, a relação entre as autoridades fiscais e os contribuintes nem sempre é de natureza cordial. A Receita Federal não apenas adquire todas as declarações de impostos que os contribuintes apresentam, mas também as verifica uma a uma. Para descobrir eventuais erros, inconsistências e/ou anomalias.

Se, de fato, as autoridades fiscais constatarem que algo está errado, podem proceder a uma liquidação do imposto. No entanto, isso não se aplica apenas a uma declaração de imposto que foi preenchida, enviada e enviada eletronicamente. Mas também para qualquer outra obrigação ou cumprimento fiscal.

Assim, quando são verificados erros, inconsistências e/ou anomalias, uma autuação fiscal por uma agência fiscal resultará quase sempre em reclamação fiscal. Ou seja, ao ligar, o contribuinte convidará o contribuinte a pagar impostos mais elevados. Então vamos ver, neste caso, quais são todas as ferramentas de autodefesa disponíveis para os contribuintes. Claramente quando um cidadão acredita que a reivindicação fiscal é ilegal.

Quando são feitas as autuações fiscais da Receita e quais são as ferramentas de defesa para os contribuintes

Em detalhe, se os rendimentos internos forem enviados ao contribuinte Denunciar violaçõesEntão, usando serviços como o Civis, será possível provar que o crédito tributário é ilegítimo. Ao anexar e enviar dados, informações e/ou documentos que a Receita Federal não tenha conhecimento.

Fora isso, no que se refere a quando os lançamentos tributários são feitos pelo órgão da receita, caso o auto de infração seja entregue, há duas abordagens possíveis. O primeiro método é pagar o que é devido. Ou seja, o que é exigido pelo fisco para tratar de sua posição. A outra forma é interpor recurso. Vá neste caso para impugnar o auto de infração perante um juiz da comissão regional de impostos.

Quando e como evitar iniciar uma investigação

Para aqueles que se perguntam quando e como evitar as autuações fiscais das agências de receita, a resposta é dita em breve. Isso significa que é sempre suficiente pagar impostos nas condições especificadas e pagá-los todos. Além disso, declare todos os seus rendimentos e quaisquer outros impostos que devam ser pagos às autoridades fiscais. Dos impostos hipotecários aos impostos sucessórios, passando pela emissão de todos os recibos e todas as contas. Por exemplo, se Restaurante Emite poucos recibos, mas compra muita matéria-prima alimentar, é claro que o fisco vai, implacavelmente, acender um farol, e depois começar a apurar os impostos. Só para que você possa ver claramente.

