Sustentabilidade no setor têxtil e de moda – Valledaostaglocal.it

São intervenções de Sergio Bava, Diretor Comercial do Norte Piemonte, Valle d’Aosta e Empresas da Sardenha no Intesa San Paolo, Paolo Bertolino, Secretário Geral da Union Camere Piemonte, Galeria Romina, Economista do Departamento de Estudos e Pesquisa do Intesa San Paolo , e Francesco Quattraro, Professor de Economia e Estatística Cognetti de Martís na Universidade de Turim Massimiano Tellini, Chefe Global de Economia Circular e da Equipe do Laboratório de Economia Circular do Centro de Inovação Intesa San Paolo Giovanni Marchi, Presidente da Magnolab, Federica Leonetti, Chefe do Grupo do Setor Têxtil da Rede Europeia de Empresas – Unioncamere Piemonte e Gianpiero Macera, Secretário Geral da Câmara de Comércio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

De acordo com a análise Departamento de Estudos e Pesquisas do Intesa Sanpaoloeditado por Galeria Romina, A Tessile di Biella foi mais afetada pela epidemia do que outras áreas da moda, também devido à sua especialização em moda masculina formal. Este setor, de fato, tem sofrido especialmente com a falta de oportunidades sociais (de trabalho, mas também ligadas ao mundo das festas e eventos). Nos mercados externos em 2021 houve uma recuperação de 18%, mas a diferença em relação a 2019 ainda é profunda (-15%). Os níveis de exportação em 2019 foram superados em alguns mercados importantes (China, Espanha, Polônia e Portugal). A recuperação dos níveis pré-Covid também foi quase completa na Rússia (-1,7%), que não é um mercado primário (15º lugar) e que afetará o conflito em curso em 2022.

Para 2022, as previsões são conflitantes: por um lado, o consumo deve ser favorecido pela retomada da mobilidade e do socialismo, e por outro deve regredir devido ao forte aumento da inflação. O sector da moda não está entre os sectores mais afectados quer em termos de peso da energia sobre a produção, quer em termos de aumento dos preços das matérias-primas, mas as empresas terão de trabalhar para evitar a erosão das margens. A atenção à qualidade dos produtos Biella, que estão totalmente inseridos na faixa alta e entre os produtos de luxo, será de interesse da região, dado o atual estágio de polarização do consumo em favor de faixas de preço mais altas.

EU ‘Universidade de Turim Em detalhes os resultados de umaPesquisa realizada pela Unioncamere Piemonte Ao nível do conhecimento e aplicação dos princípios da economia circular pelas empresas piemontesas. Quase metade (48,1%) não entende completamente a importância e as limitações da escassez de recursos e até que ponto ela precisa ser tratada imediatamente para não cair em um estado de despreparo no longo prazo.

A pesquisa foi realizada em outubro-novembro de 2021 e incluiu 1.823 empresas (taxa de resposta de 98%), pertencentes a categorias de diferentes portes, realidades regionais e todos os principais setores produtivos.

Para aqueles que afirmam estar familiarizados com os princípios da economia circular (principalmente grandes e médias empresas), foram analisadas áreas prioritárias de intervenção, objetivos por trás das medidas de economia circular implementadas, obstáculos a serem abordados e impacto. A crise pandémica sobre a transformação ambiental, a colaboração com outras partes interessadas e a intenção de adquirir mais competências num futuro próximo.

O resultado é um quadro complexo para o empreendedorismo, evidenciando a necessidade de uma mudança de paradigma por parte das empresas, bem como potenciais linhas de intervenção das organizações, de forma a facilitar o planeamento sustentável, aspeto que será cada vez mais fundamental para a competitividade. No mercado.

Paulo BertolinoSecretário Geral da Unioncamere Piemonte, comenta: “O mundo do vestuário ocupa o quarto lugar na Europa entre os fatores que mais impactam o meio ambiente, principalmente devido às emissões de gases de efeito estufa. Neste contexto, a União Europeia olha para o setor da moda e, em particular, para o fast fashion com o objetivo de o tornar mais sustentável do ponto de vista ambiental. Vindo da União Europeia é uma nova estratégia para avançar na sustentabilidade, em linha com a demanda do mercado de renováveis ​​que pede mais atenção à redução de resíduos, reciclagem e revenda. O principal objetivo é garantir que, até 2030, a indústria têxtil europeia aproveite ao máximo as fibras recicladas e elimine gradualmente a destruição de materiais não vendidos das suas práticas de produção.

A missão das Câmaras de Comércio é apoiar as empresas na transformação verde e conscientizá-las sobre os princípios da economia circular, adotando processos e tipos de trabalho que respeitem o meio ambiente.”

Sérgio Bavadiretor comercial das empresas Norte Piemonte, Valle d’Aosta e Sardenha no Intesa San Paolo, observa:Concorrer nesse cenário para as empresas locais não é fácil, mas melhorar os elos da cadeia de suprimentos e os investimentos em inovação, capital humano, sustentabilidade e economia circular permitirão que elas interceptem novas tendências de consumo e operem com mais eficiência. A Intesa Sanpaolo está pronta para apoiar financeiramente as empresas, além de prestar consultoria específica para avaliação de projetos e autoavaliação de sua sustentabilidade. Além disso, estamos comprometidos em aplicar um desconto no preço à medida que a empresa atinge as metas de melhoria que estabeleceu para si mesma. Para lidar com a atual emergência, também ativamos empréstimos específicos para ajudar empresas intensivas em energia a pagar suas contas e para aqueles envolvidos em trocas com a Ucrânia e a Rússia. Por fim, oferecemos um serviço de consultoria para proteção dos riscos de mudanças nos preços de energia e gás“.

Massimiano TelliniChefe Global de Economia Circular e Laboratório de Economia Circular da equipe do Centro de Inovação Intesa Sanpaolo, afirma: “A economia circular é antes de tudo a economia, a nova economia na era da sustentabilidade, e representa um novo modelo económico capaz de eliminar os constrangimentos do desenvolvimento de negócios e territórios a partir da exploração de recursos naturais esgotados. Partindo do conceito de pensamento sistemático e redesenhando processos industriais e produtos de consumo, o modelo circular contribui para o alcance das metas climáticas e, por meio da implementação de novos modelos de negócios, estimula uma mudança nas estratégias corporativas com o objetivo de competitividade. e a resiliência de toda a cadeia de suprimentos. A transformação circular no setor têxtil, vestuário e moda é fundamental para estimular novos investimentos em linha com os objetivos do Green Deal e à luz da evolução legislativa, económica e de mercado, é um fator crítico para iniciar um aumento da procura de soluções de CE também dos consumidores e uma alavanca competitiva com impacto positivo nas empresas do setor.