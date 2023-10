Visco: “Meloni é bom no balanço, mas ouça as preocupações dos investidores sobre a dívida pública. O nível de spread preocupante está perto de 200 pontos base.”

A Primeira-Ministra Giorgia Meloni deve ouvir as preocupações dos investidores sobre a dívida pública de Itália, reduzindo o défice e realizando as reformas de que o país necessita. A afirmação foi do Governador do Banco da Itália, Ignazio Visco, em entrevista ao Financial Times. Visco, que deixará a liderança do Palazzo Koch no final deste mês após 12 anos, explica ao jornal britânico que o recente aumento dos custos de financiamento em Roma mostra que os investidores estão a “garantir-se” contra uma espiral de fracas perspectivas de crescimento para a cidade. Um país de longo prazo com uma dívida elevada. “É evidente que precisamos de compreender porque é que os mercados estão preocupados”, diz Visco.

As preocupações do Governador do Banco de Itália também passam para o interesse pelo que está a acontecer nos mercados. As obrigações e obrigações a 10 anos estão perto dos 200 pontos base, um nível “preocupante” porque é muito superior ao de Espanha ou Portugal. Visco sublinha que também é importante aumentar o emprego das mulheres. “Há uma série de coisas em Itália que não podem ser comparadas com as do resto da Europa, como a possibilidade de ter crianças na escola o dia todo.”

Voltando aos mercados, Visco confirmou então: “Não creio que haja especulação contra o país. Penso que esta é uma preocupação fundamental sobre a taxa de crescimento potencial da economia a longo prazo.” O rendimento do título de referência de 10 anos da Itália aumentou na semana passada em quase 5% pela primeira vez desde que a crise da dívida soberana da Europa eclodiu há 11 anos. A subida das taxas de juro ocorreu num contexto de tensões crescentes nos mercados obrigacionistas globais, que sofreram uma forte liquidação devido às preocupações de que os bancos centrais manteriam as taxas de juro elevadas durante mais tempo do que o esperado para conter a inflação.

O governador sublinhou que o governo de Giorgia Meloni “teve um desempenho melhor do que muitos esperavam” em termos de políticas orçamentais, “e é por isso que precisamos de responder aos mercados com duas coisas: primeiro, uma visão para o plano de crescimento a longo prazo”. e, em segundo lugar, “devem ser tomadas medidas a curto e médio prazo em termos de desequilíbrios financeiros.