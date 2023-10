Inscreva-se até 10 de outubro de 2023

Destruindo o trimestrealtere para o plano de pagamento até 10 de outubro de 2023.

Este é um prazo que deve ser respeitado Revise o número de parcelas É selecionado ao enviar uma solicitação de pagamento dos valores devidos via Definição de facilitador.

lá heresia vem deAgência de arrecadação de receitasIsto permite corrigir o que constava na candidatura apresentada no final de junho. Você precisará enviar Encomende por e-mailMas será necessário avançar no tempo à luz da primeira Expiração Para pagamento fixo 31 de outubro de 2023.

Cancelamento trimestral, possibilidade de ajuste de parcelas: Aplicar até 10 de outubro de 2023

Foi um dos problemas que apareceu no final do procedimento de pedido de acesso Destruindo o trimestre: Uma vez escolhida a forma de parcelamento, não foi possível rastrear os passos da pessoa.

Isto é o que a lei estipula explícita e especificamente N.º 237 do artigo 1.º da Lei Orçamental de 2023 Permitida Alterar seu plano de pagamento É selecionado apenas por um envio Solicite uma correção até o prazo final de 30 de junho de 2023.

O órgão arrecadador de receitas passa a ser o órgão responsável pelo processamento das restrições previstas, que por meio de A nota de rodapé. observação É mencionado na página de informações relacionadas Destruindo o trimestre Torna isso conhecido uma oportunidade Da emenda.

Em detalhe, através do serviço online “Enviar um email para o Serviço de Contribuintes” Você pode solicitar a alteração do número de parcelas selecionadas para pagar os valores devidos baixando um quarto das faturas.

Será necessário anexar ao requerimento os valores devidos e seus valores Documentos de identidaderelatório erros Obrigação de enviar solicitação de cancelamento de arquivos relacionados à seleção Pague em uma única solução ou em tantas parcelas quanto possível Exigido pela norma.

No entanto, existe a possibilidade de precisarmos avançar rapidamente: Haverá tempo até 10 de outubro de 2023 Modificar o parcelamento escolhido, levando em consideração os prazos técnicos necessários para reprocessamento e envio de novos comprovantes de pagamento, tendo em vista o vencimento da primeira parcela em 31 de outubro de 2023.

Baixa de contas quádruplas: pagamentos em até no máximo 18x

Os valores devidos poderão ser pagos através de fácil liquidação de notas fiscais Máximo de 18 parcelascom o primeiro expirando em 31 de outubro de 2023.

O cancelamento do trimestre permite que a dívida enviada pelo órgão arrecadador, deduzidas multas e juros, seja distribuída em cinco anos.

As duas primeiras parcelas deverão ser pagas imediatamente e será permitido quitar 10% do total da dívida: após marcação no final de outubro O novo prazo está definido para 30 de novembro de 2023.

Mais tempo para planejar os pagamentos subsequentes: as demais parcelas serão distribuídas em quatro anos e deverão ser pagas até então 28 de fevereiro, 31 de maio, 31 de julho e 30 de novembro Para cada um, a partir de 2024.

Lembre-se também de que serão aplicados juros às parcelas trimestrais de desmantelamento à taxa de 2% ao ano a partir de 1º de novembro de 2023.

Por fim, vale destacar o período de tolerância de cinco dias que será aplicado a todos os pagamentos de cancelamento trimestrais: isso evitará a perda da definição suave em caso de pequeno atraso no pagamento. Tempo passou adicional Conceder,Excluído, insuficiente ou atrasado no pagamento Resultará na perda dos benefícios do sucateamento quádruplo, e os valores pagos serão considerados adiantamentos ao valor devido.