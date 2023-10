Os seis determinantes do desempenho dos títulos «LMF Lamiafinanza

O ciclo continua. Apesar das dificuldades económicas globais cada vez mais evidentes, parece que o actual ciclo económico está longe de terminar. Depois de permanecerem numa fase contracionista (menos de 50 pontos) durante mais de um ano, os PMI da indústria registaram em agosto a sua primeira melhoria desde março; Portanto, parece que o ciclo económico ultrapassou agora o limiar. É provável que a inflação permaneça elevada se o sector industrial continuar a recuperar e entrar em território positivo, antes que haja uma nova contracção no sector dos serviços.

O aperto da política monetária por parte dos bancos centrais pode ainda não ter terminado. Todas as atenções estavam voltadas para a reunião anual do banco central em Jackson Hole, EUA, enquanto os investidores aguardavam pistas sobre como os bancos centrais pretendem encontrar o equilíbrio certo entre a desaceleração da actividade económica e a inflação ainda elevada. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destacou a possibilidade de novos aumentos das taxas, ao mesmo tempo que reconheceu o progresso na frente da inflação. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também utilizou uma linguagem contida, citando as mudanças no mercado de trabalho, a transição energética e a fragmentação da economia global como razões para o aumento da inflação. Desde então, a Fed, o Banco de Inglaterra e o Banco Nacional Suíço pararam de apertar a política monetária, embora a Fed e, em menor medida, o Banco Central Europeu, continuem a sinalizar que não podem ser descartados novos aumentos das taxas.

A China responde à desaceleração. A deflação regressa à China. Para responder a este evento, o Banco Popular da China: reduziu as taxas de recompra reversa de 7 dias e reduziu as taxas de juro de referência; Reduzir as exigências de reservas cambiais para os bancos locais com o objectivo de reduzir a fraqueza do yuan; Tem pressionado por taxas mais baixas de hipotecas e depósitos para aqueles que compram propriedades.

Os efeitos destas medidas no mercado foram mistos. Os preços dos títulos do governo chinês subiram, enquanto as ações caíram em resposta às preocupações de crescimento. Os diferenciais das taxas de juro das empresas chinesas revelaram-se resilientes, apesar das áreas de fraqueza.

As taxas de insolvência comercial aumentaram, Mas permanecem bem abaixo dos valores médios de longo prazo, com exceção da área do euro, onde esperamos que as taxas de incumprimento aumentem nos próximos 12 meses, em linha com os valores médios de longo prazo, à medida que o consumo regista uma contração. Contudo, não esperamos um amplo ciclo de incumprimento no curto prazo, embora a dispersão dos rendimentos entre e dentro dos sectores deva aumentar.

Dólar forte. Embora ainda longe dos níveis observados no segundo semestre de 2022, quando o dólar atingiu os máximos dos últimos 20 anos, em Agosto e na segunda quinzena de Julho assistimos a uma valorização contínua do dólar americano face às moedas dos mercados desenvolvidos e emergentes.

Concorrência por depósitos bancários. Após grandes saídas de depósitos bancários para fundos do mercado monetário nos Estados Unidos, começaram também a surgir pressões sobre os depósitos bancários na Europa. Neste caso, a alternativa não são os fundos do mercado monetário, mas sim produtos emitidos pelos governos dirigidos a investidores individuais que procuram alternativas aos depósitos bancários. Itália, Espanha e Portugal já possuem uma oferta de títulos capaz de cumprir esta tarefa. A Bélgica fez recentemente o mesmo, emitindo títulos de dívida a um ano destinados a investidores de retalho que atraíram 600 mil aforradores e angariaram 21,9 mil milhões de euros. Isto poderá ser um impulsionador da emissão de obrigações governamentais nos próximos trimestres e aumentar a pressão sobre os bancos europeus para travarem as saídas de depósitos.