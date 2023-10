Tesla Modelo 3 AWD de desempenho duplo

Cidade: Lugo (RA)

Preço: 45.900

Outro Tesla Model 3, mas desta vez desempenho. Alessandro sugere isso, acrescentando muitos detalhes sobre escolhas e customização. Qualquer pessoa interessada em anunciar, ou que queira anunciar outras pessoas, pode enviar um e-mail para [email protected].

Gostaria Eu sugiro o Modelo 3. Abaixo estão as informações do veículo.

Tesla Model 3 PERFORMANCE Dual Motor AWD, registro 14/06/2022

23.661 quilômetros. lá A encomenda inicial é de 45.900 eurosrastreável. Único dono, carro sem financiamento ou leasing.

certificado Estado de saúde da bateria77 kWh, autonomia 547 km WLTP

A garantia do motor e da bateria é de 8 anos ou 192.000 km. A garantia do veículo é de 4 anos ou 80.000 km

512 cv, 261 km/h, 0 – 100 km/h em 3,3 segundos.

Os vidros traseiros são escurecidos com películas homologadas e certificado de conformidade emitido pelo instalador, garantia de 5 anos.

A cor do carro é o branco pérola original. A carroceria é abordada em filmes da Avery DennisonA carroceria do carro é pintada em Cinza Nardo, os retrovisores laterais são pintados em preto fosco, a faixa inferior do radiador é pintada em preto fosco e o extrator traseiro é em preto fosco.

O spoiler traseiro é coberto por uma camada protetora transparente fosca.

As faixas internas das portas laterais e do painel central são revestidas com películas de efeito carbono da Avery Dennison. O carro é visível em Lugo (RA).