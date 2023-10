A saúde e os distúrbios mentais estão a aumentar e o governo está a cortar financiamento: “Privação de direitos e negligência de deveres”

hoje, 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental, que este ano comemora 75 anos. “A saúde mental é um direito humano universal”, é o título do Dia Mundial de 2023. Por isso, permito-me reflectir brevemente, esperançosamente sem hipocrisia, sobre as possibilidades reais que esta nobre declaração oferece para a sua concretização na acção governamental e nas instituições. .

Os cuidados de saúde pública continuam subfinanciados, apesar dos pedidos do Ministério da Saúde, que solicitou ao Ministério da Economia e Finanças pelo menos 4 mil milhões de dólares para aumentar o financiamento dos cuidados de saúde. Infelizmente, de acordo com o último documento do Mef (Nadef), as despesas com a saúde estarão sujeitas a novas reduções em 2023 e especialmente em 2024, e isso reflectir-se-á inevitavelmente no que cada região irá afectar à saúde mental, o que já representa um montante insuficiente. %. Do Fundo Nacional de Saúde, que coloca a Itália em último lugar entre os países ocidentais.

O nosso país destina um oitavo do que a França e a Alemanha atribuem à saúde mental, um quinto do que o Reino Unido atribui e muito menos do que a Espanha e Portugal atribuem. É possível atribuir o desequilíbrio entre a oferta e a procura a esta estratégia de descontos lineares crescentes.

Pessoal O outro lado do Fidesz Martina Mazzeo 08 de outubro de 2023



Numa altura em que assistimos a uma expansão histórica dos transtornos mentais entre jovens e adultos, com dados alarmantes sobre transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de humor e psicose (que aumentaram 30 por cento) após a pandemia, especialmente entre os jovens, problemas mentais os departamentos de saúde sofrem de grave falta de pessoal.Na área financeira, em termos de recursos económicos e recursos humanos.

Há mais de 13 mil trabalhadores desaparecidos em Itália em comparação com o último projeto de saúde mental, incluindo 1.400 psiquiatras e 12 mil psiquiatras, enfermeiros, técnicos de reabilitação psiquiátrica, professores e assistentes sociais. Todos os números básicos da gestão regional real e precoce e esta inquietação juvenil levam cada vez mais ao abuso de drogas e álcool, em primeiro lugar.

Mesmo na província de Cuneo a situação é grave devido à falta de recursos, especialmente no que diz respeito ao pessoal médico.

Nos últimos anos, também assistimos a um aumento de 30% em todos os transtornos mentais como um todo.

Há um problema associado aos pacientes jovens: as enfermarias psiquiátricas admitem adolescentes no hospital todos os dias, mas esses ambientes não são adequados para receber adolescentes.

No Piemonte não há camas destinadas a eles, embora se fale disso há anos. Só é encontrado em Regina Margherita em Torino, mas a estrutura tem saturação de leito superior a 100% e, portanto, é impossível de permitir. Portanto, as crianças acabam na pediatria ou na psiquiatria de adultos.

Também ainda falta uma estrutura dedicada aos transtornos alimentares em nossa região, pois essas meninas com transtornos graves e complexos são enviadas para fora da região, a até 600 km de distância, com grandes dificuldades para os pacientes e seus familiares.

Em Cuneo, em Villa Santa Croce, existe há anos um centro de segundo nível para o tratamento da alimentação e dos transtornos alimentares, com uma equipe multidisciplinar (psiquiatra, psiquiatra, enfermeiro, nutricionista, professor, pessoal assistencial) e a possibilidade de prestar assistência “assistida”. refeições (a hora das refeições é a mais problemática para os nossos pacientes), preparadas pelo Departamento de Nutrição Clínica do Hospital Santa Croce e Karl.

Também temos clínicas online dedicadas a Saluzzo e Mondovi. Existem mais de duzentos pacientes atualmente em tratamento.

Como consideração final, tenho o prazer de salientar que nos últimos dias pessoas do mundo do entretenimento e do desporto revelaram a sua fragilidade psicológica.

O próprio Fedez, depois de se demitir do hospital onde estava internado com um tumor, disse à imprensa que destacou a importância de falar com os jovens “sobre saúde mental”, que “será cada vez mais um tema para as próximas gerações”. É muito importante que as figuras públicas testemunhem o seu sofrimento psicológico porque isso contribui para aumentar a consciência pública e superar preconceitos infelizes em torno da doença mental.

Portanto, é necessário investir na saúde mental em termos de recursos e pessoal, para intervir precocemente e tratar estas doenças, que são a causa número um de incapacidade no mundo ocidental, com elevadas taxas de suicídio e incapacidade crónica associada.

A Associação Psiquiátrica Italiana, que represento como Conselheiro Nacional, em colaboração com os departamentos de saúde mental decidiu – além de organizar eventos, conferências e entrevistas – também sensibilizar o público através de um gesto simbólico: iluminar a torre verde da cidade de Itália . Cuneo, a capital da província, recebeu na noite de 10 de outubro a cor simbólica escolhida pela Organização Mundial da Saúde para a saúde mental.

*Diretor da Divisão Intercorporativa de Saúde Mental da ASL Cn1/ Aso S. Croce e Carle, Conselheiro Nacional da Associação Psiquiátrica Italiana