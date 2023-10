Eni comemora 70 anos com celebrações de Descalzi e Meloni

A Eni, autoridade nacional de hidrocarbonetos, foi fundada em 1953 e agora, 70 anos depois, a empresa celebra o aniversário com um evento comemorativo. “O elemento distintivo que distingue estes 70 anos de história é a capacidade da Eni de evoluir ao longo do tempo, a sua abordagem pioneira e a sua capacidade de transformar e antecipar mudanças”, discurso do CEO Claudio Descalzi, seguido do discurso do Presidente Giuseppe Zavarana: “ É justamente a capacidade de controlar as fases, transformar-se no herói do romance, montá-lo e controlá-lo sem sofrer nada, e nisso reside justamente uma das principais características da Eni, um dos seus principais pontos fortes, e um dos maiores fatores de seu sucesso, e é a característica que distingue a empresa ao longo de sua trajetória, de 1953 até hoje, que desde o seu nascimento conquistou prestígio, admiração e respeito em todo o mundo. aos gigantes do petróleo e do gás da época, mas são capazes de impulsionar o país para anos de milagre económico.

Com um volume de negócios de 132 mil milhões de dólares e um lucro líquido de quase 14 mil milhões de dólares em 2022, a Eni é um dos líderes da indústria italiana. A primeira-ministra Giorgia Meloni também enviou um vídeo para comemorar o marco: “Celebrar os 70 anos da Eni significa comemorar 70 anos da nossa história nacional. Em 1953, ano em que a Eni nasceu, a Itália era muito diferente do que é hoje. A guerra havia terminado. alguns anos atrás, e as feridas ainda eram profundas. No entanto, os italianos já haviam se levantado novamente e estavam reconstruindo e lançando as bases daquele milagre econômico que fez da Itália uma potência econômica mundial. Devemos lembrar que não foi um processo fácil desafio, porque muitos não viam positivamente a ideia de que a Itália poderia tornar-se um país forte com um sistema industrial igualmente sólido. Em 1953, a Eni – como sublinhou o Primeiro-Ministro – já era capaz de abastecer o triângulo industrial do norte com a energia precisava. E não era mais carvão, mas metano, do qual o Vale do Pó é rico. Uma “nova” fonte que a Itália e a Europa não estavam acostumadas a usar naquela época. A Itália recomeça a partir desse metano, e o país, juntamente com a Eni, fornece energia a preços competitivos, o que permite às nossas empresas e produtores tornarem-se competitivos no Mercado Global. Este é um ponto de viragem que fará da Itália a potência industrial que é hoje.”