Aposentados no exterior não só para fins fiscais: muitos deles cuidam dos filhos

se Portugal O governo já está a perder parte do seu “apelo previdenciário” na sequência da recente decisão do governo português de introduzir um imposto fixo de 10% sobre as pensões dos estrangeiros e da esperada abolição total dos incentivos fiscais a partir de 2024. Espanha Está destinado a derrubar os seus primos da Península Ibérica nesta classificação única de abrigos de reforma italianos. Não só pelos benefícios nas Ilhas Canárias, mas também pela decisão de muitos pais de acompanhar os seus filhos que vão cada vez mais a Madrid, Barcelona e arredores para trabalhar. No entanto, neste momento, Portugal continua a ser o país onde a maior parte das pensões pagas pelo INPS aos italianos vai para o estrangeiro (mais de 153 milhões de euros), seguido de Espanha (mais de 126 milhões), suíço (110 milhões), Alemanha E França.

Estes são os dados que surgiram da conferência “Partida e Retorno da Itália”. “Migrantes Aposentados Ontem e Hoje” foi realizado ontem em Roma e organizado porInps E de Fundação do Imigrantecujo chefe Gian Carlos PeregoDom Comaccio de Ferrara falou com outros palestrantes, apresentados pelo Diretor Geral do INPS Vincenzo Caridi“, reiterando o interesse da Igreja pelo fenómeno da imigração na sua totalidade: “Os países mais ricos são aqueles que emigraram, pois a imigração tornou-se um recurso essencial especialmente para o país e para as nossas cidades que precisam de renovação”, o que também decorre do facto de “as políticas de família e de imigração estarem interligadas”, dando início às políticas de habitação e de reagrupamento familiar.

Mas voltemos ao fenómeno dos reformados italianos no estrangeiro: em 2022, são enviados para além das nossas fronteiras, para 160 países em todos os continentes, quase 320 mil bolsaso. O Instituto Nacional de Estatística começou a estudar o fenómeno há 12 anos, altura em que este se tornou mais importante, ainda que a tendência de “fuga” não fosse nada constante. Se a média até 2019 era de cerca de 5.600 a 5.700 saídas por ano, em 2020 e 2021, com a pandemia, diminuiu para uma média de cerca de 3.600 reformados, depois voltou a subir no ano passado para 4600 partidas.

Uma avó seca o neto após o banho: muitos aposentados italianos emigraram para cuidar dos filhos – CC Cottonbro Studio via Pexels

Acontece também que os aposentados não procuram países exóticos mesmo que sejam anunciados (praticamente zero saídas para o país). Cuba Por exemplo) e nem apenas benefícios fiscais para Portugal e Espanha, dado que na ordem de saída estão Suíça, Alemanha, EUA, Canadá, Austrália, França e Bélgica. Aqui entra em jogo o aspecto mencionado anteriormente: estes são os países que acolheram muitos jovens trabalhadores italianos, incluindo muitos magro Que não encontram aqui satisfação profissional e salarial, com os pais a segui-los, mas mantendo em parte a residência em Itália para cuidados de saúde e confiando no facto de que todos poderemos voltar juntos para casa, mais cedo ou mais tarde.

No entanto, nos últimos cinco anos, o INPS pagou cerca de 6% das pensões no estrangeiro, com um forte declínio nas áreas de migração antiga (América do Norte e do Sul, Oceânia) onde permanecem principalmente pensões reversíveis, enquanto há um aumento nas pensões pagas em América Central, Ásia e África (+38,9%, +34,9% e +30,3% respectivamente). Isto pode ser facilmente explicado pela presença de trabalhadores estrangeiros – especialmente mulheres e com pequenos montantes individuais – que recebiam pensões em Itália. 24,1% do total das pensões pagas no estrangeiro são atribuídas a estrangeiros, com tendência crescente.

Mas o INPS e a Fondazione Migrantes também estudam e discutem o fenômeno, que é definido como “valor”, Retorno de aposentados para Itália Depois de uma vida itinerante, com uma série de declarações contidas num volume que será publicado em breve pelo Il Mulino e editado por Delfina Licata, Toni Ricciardi, Daniele Russo e Susanna Thomas que o anteciparam em parte ontem, na conferência em que Vito também participou Falaram Monica e Micaela Gilera, Diretora de Pensões Centrais e Comissária Extraordinária do Instituto Nacional de Aposentadorias, e Luigi Maria Vignali, Diretor de Italianos no Exterior e Política de Migração da Maisi.