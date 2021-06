Quase um dia de churrasco de descanso e Bélgica-Portugal na TV

Itália, dia de descanso (aprox.). Churrasco e Bélgica-Portugal na TV (Domingo, 27 de junho de 2021)

Depois do cansaço de ontem, foiItália Aproveitei um dia Mesmo Conforto Na Casa Azzurri. agora mesmo churrasco No jardim em frente à TV ao vivo. Bélgica–Portugal, a partida que vai determinar o próximo candidato nas quartas de final do Euro 2020: este é o programa de Roberto Mancini of the Blues desta noite, que voltou às 6h em Coverciano de sua viagem a Londres. manhã após dia ConfortoÀ tarde, a equipe se dedicou aos treinos na academia e na piscina. O treinamento recomeça amanhã em preparação para a partida de sexta-feira em Munique … Leia sobre Alfredopedula

