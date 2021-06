Maxi lembra mais de 285.000 carros Tesla com defeito: eles podem causar acidentes

golpe ruim para Elon Musk. Na China, eles são chamados mais 285 milhas Tesla Feito para o mercado Sinic em Xangai ou importado. O governo de Pequim anunciou que os veículos elétricos afetados continuarão funcionando até que sejam necessários reparos, mas os motoristas devem ter extrema cautela ao dirigir.

E de acordo com o que denunciou a Autoridade Reguladora do Mercado Chinês, é um sistema Viagem marítima ao controle Muitos carros apresentam defeitos que podem ser muito perigosos na estrada.

Tentar mudar de marcha, ou apenas tocar inadvertidamente a placa de mudança, desativará o controle de cruzeiro, causando Acelerar O carro É provável que cause desastroso acidentes.

Maxi lembra mais de 285.000 carros Tesla: é o Modelo 3 e o Modelo Y

Aviso do patrocinador refere-se a 35665 Modelo 3 importado e 249855 Modelo 3 e Modelo Y foram produzidos nas instalações da Tesla em Xangai. Os proprietários não terão que devolver seus carros, mas podem cuidar de seus reparos sozinhos.

Na verdade, seria possível instalar um arquivo Atualizar Software grátis ou ir a um ponto de venda físico para ser instalado pelo operador, sem longos períodos de espera sem uma máquina.

No Weibo, uma das redes sociais mais populares da China, Elon Musk escreveu uma carta se desculpando pelos transtornos causados ​​aos clientes e prometeu continuar melhorando o produto cumprindo as normas de segurança impostas pelo país asiático.

A Tesla prometeu na mesma versão que continuará a fornecer uma experiência de direção excelente e segura para todas as pessoas que decidiram comprar carros inteligentes de luxo americanos.

Tesla, muitos problemas com a China: as vendas continuam caindo

A empresa já enfrentou muitos problemas na China, e o mercado oriental tem se mostrado muito difícil devido ao constante recall de vários modelos, principalmente a versão 3.

De acordo com os relatórios da China Automobile Association, as vendas de Tesla Eles experimentaram uma queda de quase 30% em abril em relação ao mês anterior.

Em contraste com as empresas chinesas carros elétricos Nio, Xpeng e Li Auto alcançaram números excelentes e devem representar um desafio crescente para a empresa ao longo do tempo. Elon Musk.