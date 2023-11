Novo Peugeot 3008: preços anunciados

Elétrico ou híbrido – As entregas começarão no final de Primeiro trimestre de 2024 Mas já é possível encomendar o novo Peugeot 3008, o primeiro modelo da gama Stellantis baseado na nova plataforma STLA, que pode acomodar motores elétricos, baterias e motores de combustão no piso do carro. Atualmente a nova gama Peugeot 3008 É muito simples e possui dois motores:elétrico Puro de 210 cv Com bateria de 73 kWh e novo Híbrido suaveque combina um motor 1.2 de 3 cilindros (renovado com turbo de geometria variável e corrente em vez de distribuição por correia) com um motor elétrico integrado na transmissão automática de dupla embreagem, para uma potência do sistema de . 136 cv E um torque de 230 Nm a 1750 rpm. Atualmente, ambos os motores possuem apenas tração dianteira.

Lista de preços

Emissões (g/km) preço preço elétrico tentação GT Motor elétrico de 210 cv

Bateria de 73 kWh 0 49.780 euros 54.780 euros híbrido O híbrido eDCS6 tem 136 cv 124-127 38.700 euros 43.200 euros

gravidade – Faz parte do equipamento básico doProvar tentação (Na foto acima): Faróis totalmente LED com assinatura luminosa LED de três garras, lanternas traseiras LED com assinatura luminosa LED de três garras, Cockpit panorâmico Peugeot Com display duplo HD suspenso (2 x 10 polegadas), Peugeot i-connect (rádio DAB, Bluetooth, conexão para dois smartphones), Wireless Mirror Display (Apple CarPlay e Android Auto), Visiopark 1 (câmera traseira HD de 180 graus com sensores (vagas de estacionamento traseiras), Entrada sem chave Com função de proximidade, climatização dupla automática, retrovisores rebatíveis eletricamente, aquecimento com luzes de cortesia, jantes de liga leve de 19 polegadas, bagageira com piso regulável em dois níveis, cabo de carregamento trifásico 22 kW (e-3008), 11 kW OBC de três estágios (e-3008).

GT – LamPreparação GT (Na foto acima) Adiciona: faróis Peugeot Pixel LED com assinatura luminosa LED de três garras, lanternas traseiras 3D LED com assinatura luminosa de três garras, Peugeot Panoramic Cockpit com display suspenso HD de 21 polegadas, luzes ambientes diurnas e noturnas no painel nos painéis das portas dianteiras e fundo Tela panorâmica de 21 polegadas associado a diferentes modos de condução personalizáveis ​​em 8 cores, carregador de smartphone sem fios (15W), Peugeot i-Connect Advanced (sistema de navegação conectado 3D com serviço conectado Tomtom, planeador de viagem de veículo elétrico com cálculo de carga (e-3008), I-toggles virtuais Peugeot Com 10 atalhos personalizáveis, Controle de cruzeiro adaptativo com função stop and goTeto em diamante preto contrastante, controle automático de farol alto, porta traseira elétrica com viva-voz, volante aquecido, rodas com acabamento em diamante de 20 polegadas (e-3008).

Muitos pacotes – Os pacotes disponíveis são diferentes. o Visão de 360 ​​graus e assistência de condução adicional A partir de 1.450€ inclui, entre outros: 4 câmaras HD (dianteiras e traseiras), sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, luzes de boas-vindas aquecidas com modo de marcha-atrás e função de memória, controlo de cruzeiro adaptativo com Stop and go função, monitoramento de ponto cego de longa distância, farol alto automático, manutenção de faixa, volante aquecido, sistema de alerta volumétrico, ambiental e anti-elevação. Enquanto o Pacote HiFi Focal O seu preço começa nos 850 euros e inclui 10 altifalantes e vidros traseiros insonorizados. A bomba de calor também é paga à parte e custa 800 euros (opcional apenas disponível para a versão elétrica).

> As cores metálicas disponíveis para o novo Peugeot 3008 são as seguintes: Obsessive Blue (primeiro no canto superior esquerdo) é gratuito, enquanto as restantes cores requerem um gasto de 800 euros.