Postos de gasolina, compromisso de outdoor é ativado nos preços – Virgilio Motori

Não há mais espaço para erros nos postos de gasolina, pois o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni decidiu apertar, que visa esclarecer o preço de venda do combustível ao consumidor. Depois de semanas de discussões e meses de tensão entre o poder executivo e insiders em postos de gasolina, de fato, a partir de agosto o tão discutido Billboard de preços médios por gerentes de sistema de distribuição de combustível. Mas, embora a data “X” esteja em andamento, não faltam controvérsias e críticas contínuas sobre o assunto da licitação.

Preços médios do cartaz entre compromisso e multas

A implementação da medida surge meses depois de o Governo ter decidido levá-la em conta, ou seja, quando os preços dos combustíveis eram constantemente superiores a 2 euros, o que causava muitos problemas ao bolso dos italianos. Uma escolha feita pelo poder executivo pode causar discussão No entanto, continua a fazer com que os consumidores e os participantes do setor torçam o nariz e terão que se adaptar para evitar surpresas desagradáveis.

O que deve ser divulgado e como fazê-lo é explicado na circular emitida para fornecer maiores esclarecimentos sobre as formas de implementação estipuladas na Portaria Ministerial de 31 de março de 2023. Lemos especificamente os dados agregados – que serão nacionais para rodovias e regionais distribuidores. para outros – será servido Disponívelem formato aberto, todas as manhãs em uma seção dedicada do site do Mimit e a partir daí diferentes gerentes terão que desenhar.

Depois de coletar os dados e fazer o seu, vá para a exibição do banner na fábrica. Assim, a publicação traz mais informações sobre o dever de exibição em vending machines e as características e modalidades dos outdoors. Especificamente, o outdoor deve exibir, Claramente visível dentro da área de reabastecimento A seguinte ordem também deve ser seguida de cima para baixo:

diesel;

Gás;

gás liquefeito de petróleo.

metano.

Para a programação, o operador deve exibir o quadro de avisos:

Às 10h30 Se o horário de trabalho for anterior ou dependendo do contexto às 8h30 o Se estiver aberto 24 horas por dia;

Se o horário de trabalho for anterior o Se estiver aberto 24 horas por dia; Nas próximas duas horas para os outros casos.

E quanto ao posicionamento, os operadores são totalmente livres, mas dentro dos limites do Código da Estrada. Quem não cumprir a medida terá possibilidade de cometer 4 vezes mais faltas, com muitas multas De 200 a 2000 euros com base no volume de negóciosMas a atividade é suspensa na quinta infração.

Meça as críticas

Algumas semanas depois, o outdoor será lançado em todos os postos de gasolina da Itália, mas não faltam controvérsias. Como o apresentado pelo presidente da Assoutenti Furio Truzzi, que confirma por um lado que “tudo isso favorece a transparência e a simplificação na entrega de preços aos consumidores”, mas o verdadeiro problema está ligado a “especulações que ocorrem antes da chegada de combustível aos distribuidores “que levam ao inevitável Preços altos da gasolina. O presidente da Codacons, Carlo Renzi, também elogiou a tentativa de transparência que o governo implementou, mas não será uma medida decisiva para reduzir as tabelas de preços à bomba e combater a especulação.

Junto com a postagem de Mimit veio um comentário da Figisc Confcommercio, a federação italiana de gerentes de usinas de combustível, que encontrou vários “elementos de questões críticas Relativamente às obrigações dos gestores relacionadas com o decreto-lei “Transparência de preços”.