A Ferrosud Mermec está no caminho certo.

A direção da Mermec de Monopoli (Bari) está trabalhando duro para tornar a planta da Ferrosud em Jesce uma produtora no setor de material rodante com olhos, cérebros e um projeto ligado à inovação: eletricidade e hidrogênio em particular. A confirmação veio, na presença do Ministro dos Transportes e Infraestrutura, Matteo Salvini, com as intervenções do Presidente do Grupo MERMEC, Vito Bertozza, e do CEO do Grupo MERMEC, Luca Nicchi Gehry, Presidente da Região Puglia, Michele Emiliano, Consultora de Infraestrutura da Região Basilicata Donatella Mera. Canteiro de obras em andamento em uma área de 230.000 m2, entre o território de Matera, Altamura e Santramo in Colle (Bari), com ligação ferroviária RFI (a ser operada) na área de Casale Sabini (Bari), a ser usada para o projeto de extensão da linha Ferrandina-La Martella, que serve Zé de Puglia e Basilicata. É uma história de sucessos – se excluirmos as vicissitudes dos últimos 10 anos – marcada pela produtividade, incluindo encomendas internacionais e patentes no período brilhante (como recordou um ex-funcionário, como Fabrizio Lupariello com emoção pela sua experiência) gerindo acima de tudo Ansaldo Breda e brevemente marcado pela presença da Fiat.



As fases têm de ser concretizadas com pré-requisitos concretos para o fazer, graças ao investimento em recursos humanos em que o engenheiro está envolvido. Pietro Oliva (há 24 anos à frente da fábrica) é um bom sinal de confiabilidade. Na MerMec eles têm ideias claras e depois de limpar os galpões de lixo e materiais obsoletos, eles alugaram 14 unidades e estão ansiosos para a recuperação. Para fazer eco que o gerente geral Vito Pertosa, em particular, que fez uma curta viagem ao Meridional Meccanica, fato com 2.000 funcionários – com participações nos setores ferroviário, aéreo e satélite – que nunca demitiu um único dia. Assim, existe uma encomenda de 40 milhões de euros para iniciar a produção, junto dos caminhos-de-ferro belgas, do primeiro comboio elétrico triciclo. Em seguida, investindo em usinas de eletrólise para produzir 1 megawatt de hidrogênio, apoiado por um sistema fotovoltaico de 3 megawatts. Trens que funcionarão com hidrogênio e propulsão elétrica. A Mermec Ferrosud se especializará nos setores atuais e futuros.



Obviamente, a Mermec, que começou com um pequeno veículo ferroviário, também funcionará para encomendas ferroviárias de Portugal, França (Metro de Paris) e da rede ferroviária italiana. A produção será realizada na Itália, portanto, os sistemas de proteção em todo o nível.

Referências apreciadas pelo Ministro de Infraestrutura e Transportes Matteo Salvini, que deseja unir as empresas italianas evitando transferências ou muitas vezes operações especulativas de empresas financeiras internacionais. Tanto que disse querer também se ater à Elva de Taranto, para evitar comprar aço do estrangeiro, dado o estaleiro da construção da ponte sobre o Estreito de Messina. E quem sabe, a MerMec também pode participar do relançamento da Taranto, que, como disse o chefe da região de Puglia, Michele Emiliano, está trabalhando no espaçoporto Grottaglie. Mas também há a Basilicata, como observou a assessora de combate à infraestrutura da Basilicata, Donatella Mera, que se referiu aos esforços para reviver um setor no qual há muito tempo não se investe. Prova disso são os canteiros de obras em andamento e as obras pendentes de conclusão, incluindo a conclusão da ferrovia Ferrandina-La Martella.



E nos caminhos-de-ferro há muito para fazer, dados os limites originais da zona e a necessidade de um sistema de transportes digno desse nome. A este respeito, torna-se importante promover o diálogo com todas as pessoas que podem ajudar a Basilicata a colmatar esta lacuna. O retorno da produção local de trens e material rodante, com sistemas e projetos inovadores, pode ser um divisor de águas para muitos dos problemas da Basilicata. Vimos e sentimos isso nos rostos dos trabalhadores e trabalhadoras de lá, relembrando a “época de ouro” de visibilidade e consideração internacional, respaldada por um bom planejamento e gestão. Política, sindicatos e autoridades locais estão fazendo sua parte até o fim. A inovação chegou com a Mermec e isso é um bom sinal para uma área industrial que liga Puglia e Basilicata. No galpão da primeira fila – ao lado dos políticos da Lega em particular e do governador Sante Copponi e do diretor administrativo da RFI Giampiero Strisciuglio – estavam entre os muitos prefeitos reconhecidos, com times tricolores, de Altamura e Santeramo in Colle, de Matera respectivamente por um assessor de Obras Públicas e Inovação, Angelo Cotono, Consultora de Infraestrutura e Mobilidade para a Região Puglia, Ana Maurodenoia, e Conselheiro Regional da Basilicata Luca Praia.

Afinal, também precisamos trabalhar juntos no setor de infraestrutura rodoviária. A passagem de veículos pesados ​​deteriorou o asfalto, enquanto no lado de Matera a estrada Ss 7 a Jesce tem um canteiro de modernização que teve várias subidas e descidas, com todos os inconvenientes para os motoristas e o sistema de transporte. Transmitimos o relatório, recolhido à margem da apresentação da Ferrosud Mermec, à administração provincial e à Federação de Desenvolvimento Industrial da Província de Matera para que possam contribuir para a resolução do problema. A Ferrosud Mermec e outras empresas da região também precisam disso e não apenas em função da campanha eleitoral.



Intervenção do Conselho Regional de Luca Praia

Braia: A Ferrosud recomeçou com a Mermec. Apoio empresarial, única via possível para o desenvolvimento, emprego e relançamento da região

“Esta nova etapa nos enche de esperança. O grupo Mermec, com grandes perspectivas, agora está inserido no mundo dos negócios de sistemas de monitoramento ferroviário 360°. A escolha da Ferrosud e da Matera para lançar um novo projeto de transição energética, mobilidade sustentável e trens pode certamente ajudar a relançar plenamente a Basilicata Uma grande oportunidade, motivo de orgulho e satisfação: Estamos convencidos de que isso pode ser conseguido com a ajuda do território, das instituições e do governo central que terá de optar por construir as infraestruturas. , aguardamos o que Salvini esperava que se traduzisse em realidade e realização. Até agora, os edifícios parecem bons e se virmos Luz nas infraestruturas, em nossa opinião, podemos recomeçar.”



A afirmação é do Assessor Regional Luca Praia, Presidente do Grupo Italia Viva – Renove a Europa, após a reunião realizada em Matera, na zona industrial de Jesce, após a visita do Ministro Salvini à fábrica da Mermec Ferrosud.

“Como assessor regional, poder participar do evento da Ferrosud é novamente indicativo na ausência do presidente Bardi, assim como o prefeito de Mater Bennardi – continua o chanceler Praia. Agradeço à empresa o convite pessoal. A minha sempre será uma constante presença em questões relacionadas com o desenvolvimento das terras lucanianas. Hoje entre os empresários, bem como entre empregados e trabalhadores, quando se trata de lutar com eles por direitos, como acontecia muitas vezes no passado, na fase de dificuldades a serem enfrentadas empresas. Acima de tudo, estou e estarei presente em todas as ocasiões em que Discutir o futuro da nossa região. Hoje nos dá esperança de recuperação. Estarei sempre ao lado dos funcionários da Ferrosud para apoiar a causa que agora recomeçou graças a empreendedorismo de qualidade como o grupo Mermec.”







