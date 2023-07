Inflação inchou Botti: “Se apenas o BCE a combater, os riscos de recessão aumentam”

O ex-chefe de gabinete, Gentiloni, espera uma unidade entre as estratégias monetária, fiscal e econômica contra a inflação.

Os últimos dados do PMI põem lenha na fogueira: na zona do euro está em 43,4, caindo quase um ponto e meio no mês, na Itália caiu de 45,9 para 43,8 e na Alemanha – em recessão técnica – em 40.6 (Fonte: Standard & Poor’s em todo o mundo).

O perigo da depressão que nos envolve num complexo fio mole de desintegração. A chave para encontrá-lo é a inflação. O Banco Central Europeu está tentando reduzir a chama dos preços, que agora está consumindo um ano de poupança, e reunir a maior série de aumentos rápidos de preços em décadas.

First Abu Dhabi Bank destaca o sofrimento da dívidaEntre crédito ao consumidor, hipotecas e muito mais, a cifra na Itália é de 15 bilhões de pessoas que não estão pagando seus empréstimos. “O Banco Central Europeu precisa ser mais cuidadoso”, alertou Lando Maria Celeri, chefe da independente Federação Bancária Italiana.

risco de depressão

“Nesse caso, se a tarefa de combater a inflação for deixada inteiramente nas mãos do Banco Central Europeu, o resultado só pode ser uma maior estagnação da demanda agregada”, diz Marco Botti, presidente Tommaso Padua-Schippa do Istituto European University Professor e Presidente do Conselho de Ministros Ex-Comissário Paolo Gentiloni.

“É claro que há uma forte desaceleração da atividade econômica, com a zona do euro entrando em recessão técnica. Se há uma mensagem clara da experiência de inflação persistentemente baixa e do atual impulso inflacionário, é que outras políticas devem apoiar os esforços do BCE. Sem ela, a estabilidade de preços só acarretará custos muito mais elevados para a economia real.

No entanto, a inflação é muito diferente a nível europeu (em Espanha não atinge os 2%, assim como na Suíça fora da zona euro). Agora o BCE está pronto para mais aumentos: essa aprovação dividirá a UE?

“A política monetária é única e deve aplicar-se à zona euro média. Além disso, a dinâmica de países como Espanha reflecte uma política de preços da energia diferente da que prevalece na maioria dos países europeus, com excepção de Portugal. Por outro lado, a política monetária , apesar das inovações da última década, tem ao seu dispor uma ferramenta que é a taxa de juro – e intervém com medidas extraordinárias próprias de cada país, caso surjam riscos para a estabilidade financeira, através da TPI. A mensagem anterior sobre a responsabilidade das políticas económicas – nacionais e sociais – aplica-se também à heterogeneidade dos resultados Uma política monetária adequada para a zona euro. É a lógica da zona monetária: não difere nos Estados Unidos entre os diferentes estados americanos.’

Relações entre Alemanha e China

A Alemanha – primeiro parceiro comercial do sistema produtivo italiano – continua mantendo relações intensas com a China: como você avalia isso?

«A crise energética pôs em evidência a obsolescência do ‘modelo empresarial’ europeu e, em particular, do alemão. Tornar o crescimento dependente principalmente da demanda externa não é um sinal de competitividade, mas uma grande fraqueza. Ao aplicar este princípio à Zona Euro, o prof. excedente Um saldo em conta corrente significa que uma grande região econômica atrai sistematicamente a demanda do resto do mundo.

Vencer as tentações do neomercantilismo mantendo uma economia aberta é um dos maiores desafios da política económica europeia. Um desafio que se torna geopolítico se o parceiro privilegiado – a China – não fizer parte do “círculo de confiança” num mundo fragmentado pautado pela lógica do poder. Se a fonte de energia vier principalmente de um país – a Rússia – o círculo se fechará”.

As dívidas dos países da UE cresceram acentuadamente com medidas extraordinárias de apoio após a pandemia. A própria Alemanha é mais alta, embora não muito, em relação à relação dívida/PIB exigida pelo Pacto de Estabilidade. Como você administra esse desvio?

A dívida pública aumentou durante a pandemia, e por boas razões. Mas agora precisa ser colocado em uma trajetória descendente gradual, mas crível. Isso pode ser feito sem voltar à austeridade que prevaleceu durante a Grande Crise Financeira da primeira década do século passado. Em termos de gestão das finanças públicas, isso significa cancelar os subsídios necessários para enfrentar a crise energética e favorecer os investimentos. Conforme indica o PNRR, além de restabelecer níveis adequados de excesso primário.

Mas sem o impulso do lado do denominador (crescimento), não será possível assegurar uma redução contínua do rácio da dívida. É este o objectivo das propostas da Comissão de reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento que deverão ser acordadas até ao final do ano, conforme confirmado pelo último Conselho Europeu. Políticas fiscais prudentes que enfatizam a qualidade fiscal são o principal exemplo de como as políticas nacionais podem ajudar o Banco Central Europeu a controlar a inflação. Reduzindo assim os custos para a economia real e o emprego.

Os países do sul da Europa, apesar da inflação, são atualmente os que apresentam maior taxa de crescimento do PIB na zona euro: poderá ser um sinal de inversão de tendência?

“Os países da periferia desfrutam de um desempenho econômico positivo, superior ao dos países centrais da União Europeia. Existem fatores contingentes que explicam esse resultado. Estou pensando em subsídios altos para amortecer o impacto do aumento dos preços da energia e a forte recuperação do turismo e serviços após o bloqueio. Mas há também fatores mais estruturais (como as reformas realizadas durante os anos difíceis da crise da dívida soberana).

No entanto, não se deve ter ilusões. Se a oportunidade de incentivo a investimentos e reformas apresentada pela unidade não governamental por meio do PNR não for totalmente explorada, corre-se o risco de um impacto negativo também em termos de estabilidade financeira. Aqui, os países com programas de apoio da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional parecem ser os que mais beneficiam das reformas estruturais e administrativas gerais implementadas nessa altura.

Segundo o Eurostat, a população da União Europeia diminuirá cerca de 6% entre janeiro de 2022 e 2100, ou 27,3 milhões de habitantes. Enquanto isso, sua composição etária está mudando radicalmente, com a taxa de dependência esquelética (ocorrência de tipo ativo sobre inativo) aumentando a uma taxa nunca antes vista. Como você lida com o problema de maneira unida e sem confronto?

A estagnação demográfica, a par da dependência do crescimento das exportações, da intensidade energética da indústria, do atraso na adoção de novas tecnologias, é considerado o “quarto século” da crise do modelo empresarial europeu. Estimular a natalidade é bom, mas mesmo que funcione, os resultados só serão vistos a muito longo prazo. A questão da imigração não pode ser evitada. Por outro lado, mesmo com políticas de apoio às terras de origem, a pressão imigratória continuará.

Levará décadas para elevar a renda per capita dos países da África Subsaariana ao nível de Marrocos ou da Tunísia. Enquanto isso, aumentos na renda podem levar a maiores pressões migratórias. Porque quem migra são aqueles segmentos da população que conseguem reunir os recursos mínimos para pagar os custos da alienação. É o maior desafio para a Europa e para cada país. O dilema entre necessidade econômica e conformidade social deve ser superado. Estão a ser dados os primeiros passos na redistribuição interna dos migrantes. Mas estamos apenas no começo. Precisamos também de políticas de integração que fortaleçam a dimensão regional. Cada um com menos ideologia. À luz da necessidade de reformular nosso modelo de crescimento, as compensações são de curto prazo, não de longo prazo.”

Os quatro desafios para 2023

Além da inflação, no início do ano em palestra de mestrado na Fondation Cassa di Risparmio di Firenze, listei os quatro desafios de 2023: estagflação, double crossovers, fragmentação financeira e competitividade. Onde estamos?

“Acho que os desafios então identificados são os certos. Você mencionou os riscos de estagflação. Dos quatro desafios, o que ficou em segundo plano é a fragmentação financeira. Mas cuidado: se as novas regras financeiras europeias não forem aprovados até o final do ano, A revogação da cláusula de suspensão do Pacto de Estabilização e Crescimento pode ser acompanhada de tensões nos mercados financeiros para países altamente endividados que se veriam sem um caminho padrão para seus fundos públicos.

Relativamente à transição verde, as divergências políticas face às eleições europeias correm o risco de enviar mensagens ambíguas ao mundo empresarial, que tem de investir recursos significativos no setor da energia. É difícil fazer investimentos de longo prazo em condições de incerteza regulatória. Finalmente, o desafio da competitividade se mostra em todas as suas complexidades: determinado pela demanda, o apoio à política industrial dos EUA, inicialmente fixado em US$ 370 bilhões, chega a US$ 1 trilhão. A Europa não pode responder apenas afrouxando as regras sobre auxílios estatais: o risco de fragmentação financeira se somaria ao risco de fragmentação real, colocando em risco a integridade do mercado único europeu. O desafio é ativar os bens públicos europeus que, como indiquei em minha palestra, ajudariam a reduzir os trade-offs financeiros, alocativos e de sustentabilidade.”

Jean Monnet, como você cita em seu último livro, disse que a Europa seria afetada por crises. Assim, a resposta à pandemia, à inflação e à guerra ucraniana pode representar um ponto de viragem para mudar a governação e poder agir de forma coerente… A guerra na Ucrânia pôs em evidência a capacidade de coordenação a nível europeu também nas opções militares . É um passo importante para a integração?

“A resposta à pandemia certamente foi mais voltada para o futuro do que a resposta à Grande Crise Financeira. Foi, por assim dizer, um “momento monaniano”, mas ainda não foi uma mudança de paradigma, um “momento hamiltoniano”. A agressão da Rússia à Ucrânia exige uma mudança de ritmo rumo a uma maior integração que afirme o papel geopolítico da Europa. A unidade na aplicação das sanções era essencial. Mas o mesmo não foi feito para desenvolver uma estratégia econômica e industrial que abordasse os gargalos do modelo de negócios europeu evidenciados pela crise energética.

Para isso, é necessário diminuir a “taxa de desconto político”: como argumento em meu livro, se você alongar o horizonte de referência das decisões políticas, terá mais chances de atender ao que chamo de “teste de conformidade” de Jean Monnet. Ou seja, assegurar a coesão económica, institucional e política, permitindo assim ultrapassar as linhas vermelhas que hoje parecem intratáveis. O tema dos bens públicos europeus é, a meu ver, fundamental tanto na área económica (dupla transformação, inovação tecnológica) como na não económica (segurança, defesa). Para liberar os bens públicos europeus, a confiança deve ser restaurada entre os Estados membros.

Condição necessária, ainda que não suficiente, é a efetiva implementação do PNRR – especialmente nos países que mais se beneficiam, como a Itália – e a adoção das novas regras fiscais europeias. Espero que a próxima campanha para as eleições europeias se concentre nisto e que se resista à tentação de as deixar acabar nas típicas sondagens de opinião pública para aferir a força relativa dos partidos e coligações.” ©

📸 Crédito: Canva, Unsplash