Borsa Italiana, comentando a sessão de hoje (28 de maio de 2021)

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles fecharam a última sessão da semana em território positivo. Giuseppe Cercil – estrategista da Anthilia Capital Partners Sgr – confirmou que o índice FTSEMib fechou pela primeira vez acima do nível de 25.000 pontos (embora ligeiramente). “Cerca de dois meses de consolidação levaram ao retorno do sobrecomprado, e Condições técnicas para penetração Parece que estão lá ”, previu o especialista.

O FTSEMib Ele postou um aumento de 0,45% para 25.169 pontos (baixa 25.043 pontos, alta 25.186 pontos) e terminou a semana com uma vantagem geral de 0,78%. O FTSE Italia todos participaram Ele ganhou 0,54%. sinal de mais para arquivo Tampa média FTSE Italia (+ 1,31%) e para A estrela da FTSE Italia (+ 1,46%). No pregão de 28 de maio de 2021, o volume negociado caiu para 2,14 bilhões de euros, ante 3,58 bilhões na quinta-feira. 585476742 ações foram negociadas (832460370 na sessão de quinta-feira).

São 17h30 Bitcoin Foi devolvido a 37 mil dólares (mais de 30 mil euros).

Ele Ela Espalhar Btp bond Era menos de 110 pontos.

EU ‘euro Ele variou entre 1,215 e 1,22 dólares.

Algumas idéias importantes entre Serviços bancários.

Monte dei Paschi di Siena Ele subiu 3,33% para € 1,2405 após uma parada positiva. Conforme relatado por Il Sole24Ore, o arquivo relacionado ao Instituto de Siena pode cobrir muitos tópicos financeiros. O jornal financeiro afirmou que, de acordo com a opinião dos consultores financeiros envolvidos, o novo plano seria dividir o Monte dei Paschi di Siena em várias partes a serem compartilhadas entre os diferentes bancos.

Fechamento positivo também para UniCredit (+ 1,35% a 10.494 euros).

Bubbly senta-se para Cattolica Asicurazione (+ 14,9% até € 6,055), após resultados do primeiro trimestre de 2021. A seguradora terminou o período em causa com um lucro líquido (excluindo interesses minoritários) de 45 milhões de euros, uma forte melhoria face aos 14 milhões de euros registados nos primeiros três meses do ano passado. Os prêmios emitidos brutos de negócios diretos e indiretos não vida e vida aumentaram 16,2% para € 1,28 bilhão. A alta direção da Cattolica Assicurazioni indicou que o Conselho de Administração aprovou em janeiro o plano renovável 2021-2023, que para 2021 prevê um resultado operacional entre 265 e 290 milhões de euros.

Também deve ser notado o aumento acentuado em Leonardo (+ 1,39% a 7,17 euros).