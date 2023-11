Volkswagen planeja cortes e transferências

Os custos de produção também são reduzidos com a transferência de fábricas para fora da Alemanha. será de Plano de reestruturação da Volkswagen Procurado pelo CEO Thomas Schäfer. “Precisamos de melhorar a competitividade da nossa empresa e acelerar a nossa produção, que ainda é muito lenta e complexa”, explicou Schaefer, citado pelo Business Daily. Handelsblatt.

A Volkswagen, segundo o CEO, ainda está atrasada no ramo de veículos elétricos e isso afeta também a bolsa: As ações da Volkswagen perderam 14% desde dezembro de 2023, e na segunda-feira eram negociadas a pouco mais de 104 euros quando no início do ano eram negociadas acima dos 140 euros. Em 2021, quando foi anunciado o novo plano para os carros elétricos, as ações subiram acima dos 240 euros, mas desde então muita coisa mudou, nomeadamente o enorme aumento dos custos de energia. Na sexta-feira, os líderes da gigante automobilística de Wolfsburg, II HandelsblattEles devem ratificar o novo plano industrial O sinal verde da chefe do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, será fundamental. Cavallo, 48 anos, é italiana de segunda geração, filha de ex-trabalhadores da Volkswagen na Calábria e a primeira mulher a chefiar o conselho de trabalhadores da Volkswagen.O que representa cerca de 662 mil trabalhadores. Portanto, não é errado chamá-la de a italiana mais influente da Alemanha: durante dois anos ela ocupou a cadeira outrora ocupada por Bernd Osterloh, há muito descrito pela mídia e por especialistas da indústria como “o homem mais poderoso da Volkswagen”. Cavallo, assim como Osterloh, desempenha um papel delicado: representa os sindicatos no conselho de administração da estatal da Baixa Saxônia, na qual tem participação de cerca de 12%.

A assinatura de Cavallo no plano de reestruturação será crucial, mas primeiro terá de lidar com o poderoso sindicato IG Metall: O plano de reestruturação prevê cortes que variam entre 4.000 e 6.000 postos de trabalho e deve incluir todos os níveisDo trabalhador ao especialista, dos engenheiros à gestão. Com a redução dos custos de produção, que são determinados sobretudo pela mudança para a eletricidade, os custos totais deverão ser reduzidos em cerca de 10 mil milhões de euros. O plano deve ser implementado no prazo máximo de 36 meses. Entre as medidas a adotar está também o aumento da deslocalização de instalações industriais.

É possível transferir produção e atividades localizadas na Alemanha para outros países europeus que sejam capazes de gerir melhor o fornecimento de energiaComo aqueleSudoeste da Europa Ou o Regiões costeiras do norte da EuropaEstá equipado com sistemas e estações de regaseificação para facilitar o acesso, por exemplo, ao gás liquefeito. Os possíveis candidatos são Espanha e Portugal, bem como a Bélgica ou outros países onde o grupo tem outras fábricas. De 2012 a 2022, o número de carros produzidos no exterior por gigantes alemães como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW e Opel aumentou de 8,6 milhões para mais de 10 milhões. Segundo a Confindustria alemã (Bdi), a quota de veículos produzidos no estrangeiro deverá aumentar. O setor automóvel, de acordo com o último inquérito realizado pelo Gabinete de Estatística em Wiesbaden em setembro de 2023, Em um ano sofreu uma queda de 9% na produção. Os factores são múltiplos, a começar pelo aumento dos preços da energia e das taxas de juro, mas também pelo declínio do comércio com os principais mercados de exportação da Alemanha, a começar pela China.

O setor automóvel não é o único setor atingido pela recessão e em risco de novos crossovers. Este procedimento já tinha sido iniciado, em junho de 2023, por 16% das médias empresas entrevistadas pelo Bdi. Outros 30% estão considerando se devem ou não seguir o exemplo. “Existem razões específicas e preocupações mais gerais relacionadas com a colocação da economia alemã em recessão, em particular o aumento significativo dos custos da energia para empurrar a produção para outro lugar”, sublinhou o chefe da Confederação da Indústria Alemã, Siegfried Russwurm.