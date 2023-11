Inflação nos EUA: IPC de Novembro

IPC e núcleo do IPC: dados de inflação dos EUA

Também neste mês de novembro prestamos especial atenção Atualizações para CPI e Core CPI EUAIsso se baseia no que foi registrado em outubro.

Fazemos isso desde a primavera de 2022, quando Reserva Federal Ele começou a aumentar as taxas de juros, chegando em momentos inesperados a 5,5% em poucos meses, partindo de 0,25%.

Também relatamos isso em relação ao mercado europeu, uma vez que Banco Central EuropeuEmbora estejam atrasados, estão a evoluir em grande parte como resultado das políticas dos EUA (aqui, as taxas de juro são ligeiramente mais baixas, em 4,5%).

Além disso, exige o combate à inflação Sacrifícios e cuidadospara não punir os mercados, os investimentos e o trabalho e, ao mesmo tempo, não provocar o regresso de problemas muito maiores (como a estagflação).

olhe para mim PrevisãoEsses dados eram esperados:

Núcleo do IPC mensal: 0,1%

CPI básico anual: 3,3%

IPC mensal: 0,3%

Índice de Preços ao Consumidor anual: 4,1%

Estes, acompanhados por A Ligeiro otimismo sobre a desaceleração da inflação no mês passado (especialmente face aos 3,7% de Setembro), mas o facto de o índice excluir custos voláteis como os custos dos alimentos e da energia (que permaneceram inalterados) também indica quão difícil será conter os preços através da política monetária.

Os dados oficiais comparados com Outubro indicam principalmente que A situação está num beco sem saídaembora com alguns pequenos sinais optimistas relativamente aos efeitos do aumento das taxas de juro.

Núcleo CPI Mensal: 0,0%

IPC principal em uma base anual: 3,2%

Índice de Preços ao Consumidor Mensal: 0,2%

Índice de Preços ao Consumidor anual: 4,0%