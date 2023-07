Borsa Italiana, Comentário da audiência de 14 de julho de 2023

Os holofotes continuam nos bancos, após a divulgação dos primeiros resultados trimestrais dos gigantes financeiros dos Estados Unidos. O euro chegou a US$ 1,125.

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Diferenças parciais registradas Na última sessão da semana. Segundo Hans-Jörg Naumer – Diretor de Mercados de Capitais Globais e Pesquisa Temática da Allianz Global Investors – devido à situação técnica amorfa (o RSI não mostra pressão de venda nem pressão de compra nos principais mercados) e, em geral, os dados no saída faz. Não augura uma semana cheia de novidades e as bolsas não poderão registar ganhos significativos. Enfim, consciência b Tarifas mais altas, mais tempo“, acrescentou o especialista.

o FTSEMib Perdeu 0,39%, para 28.663 pontos, depois de ter oscilado entre o patamar mais baixo, com 28.625 pontos, e o patamar mais alto, com 28.825 pontos. No entanto, o principal índice bolsista italiano encerrou a semana em alta de 3,19%. o FTSE Itália Todas as Ações Fechou em baixa de 0,37%. direção oposta a Chapéu médio da FTSE Italia (-0,19%) e l Estrela do FTSE Itália (+0,07%).

o bitcoins É pouco menos de $ 31.500 (pouco menos de € 28.000).

o Spread BTP-Bund Oscilou entre 165 e 170 pontos, com Retorno BTP por dez anos relataram mais de 4,15%.

EU’euro Estava perto de $ 1.125.

Sempre destaca as ações do setor bancárioO dia em que foram divulgados os primeiros resultados trimestrais das gigantes financeiras americanas. De acordo com Walid Koudamani – analista-chefe de mercado da XTB – a temporada de ganhos provavelmente será um grande evento para o sentimento na segunda metade do ano, pois há muitos pontos de interrogação e mais respostas em potencial. “Uma coisa é certa: o mercado observará de perto os dados recebidos e os investidores ativos devem permanecer extremamente vigilantes, pois esta temporada de resultados pode trazer muitas emoções intensas.”

o Monte dei Paschi di Siena Fechou em alta de 1,72% a 2,539 euros, enquanto o Banco BPM 2,15% ficaram no chão.

O desempenho negativo das ações do setor petrolíferodepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em agosto de 2023) caiu abaixo de US$ 76 por barril.

Cadê? Desceu 1,42% para 13.426 euros.

Telecom Italia TIM Subiu 0,54 por cento para 0,2624 euros. Il Sole24Ore publicou algumas declarações feitas pelo diretor administrativo da companhia telefônica, Pietro Labriola. Em particular, o gestor não descarta a emissão de novas obrigações, depois de ter oferecido obrigações com vencimento em julho de 2028 por 750 milhões de euros.

Brunello Cucinelli Registou uma quebra de 3,6%, para 80,35 euros. A empresa refere que as receitas líquidas do primeiro semestre de 2023 ascenderam a 543,92 milhões de euros, um aumento de 31% face aos 415,36 milhões de euros obtidos no primeiro semestre do ano passado. Com base nos resultados alcançados no primeiro semestre e nas previsões para os próximos meses, a administração de Brunello Cucinelli decidiu atualizar suas estimativas de crescimento para todo o ano de 2023, prevendo um aumento de receita entre 17% e 19% em relação à previsão anterior de um aumento de 15%.

Entre as empresas de menor capital focam crescer (+6,64% para 6,42€). A empresa anunciou que concluiu a venda da unidade de negócios Mailup para a TeamSystem por meio de investimentos de capital próprio na MailUp, Acumbamail, MailUp Nordics e na subsidiária Globase International. O preço pago é de 76,7 milhões de euros. Além disso, o Conselho de Administração da Growens aprovou diretrizes de processo que visam a promoção de uma oferta pública de aquisição parcial voluntária de ações em tesouraria. A transação respeita a um máximo de 2.647.058 ações, o que equivale a 17,2% do total de ações ordinárias emitidas ao preço unitário de 6,8€.

Elenco Grupo Diva Aumentou 9,47%, para 1,33 euros. O Conselho de Administração da Sociedade propôs a distribuição extraordinária de dividendos parte em dinheiro, mediante a distribuição de um montante fixo igual a €0,02822 por ação em circulação (utilizando as reservas disponíveis) e parte em espécie, cedendo ações próprias em carteira, na proporção de 1 ação por cada 100 ações detidas.