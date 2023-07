Gian Piero Reale foi eleito presidente da Confindustria Siracusa

Durante a reunião da Assembleia esta tarde na sede da Viale Skala Greca, Gian Piero Reale foi eleito por unanimidade Presidente da Confindustria Syracuse para o mandato de dois anos 2023-2025.

A equipe de vice-presidentes eleitos é composta por Maria Pia Prestigiacomo – Ved – Vice-presidente sênior, responsável por crédito regional, finanças, impostos e infraestrutura, Guglielmo Allubrio – Sasol Itália – responsável por Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Giancarlo Bellina – Erg Power – Delegado para Sustentabilidade, Transformação Digital e Responsabilidade Social, Linda Gerardi – Gold Services – Vice-presidente de Educação e Capital Humano, Antonino Governanti – Versalis – Vice-presidente de Economia Circular, Giovanni Lo Verso – Isab – Vice-presidente de Transição Energética, Mirco Ranieri – Sonatrach Italia – Vice-presidente de Relações Industriais e Bem-Estar.

O Conselho de Presidência é completado pelos Vice-Presidentes de direito: Caterina Quircioli, Presidente da Comissão de Pequenas Indústrias, Sean Neri, Presidente de Jovens Empresários e Massimo Reali, Presidente da ANCE Siracusa.

Ao agradecer calorosamente o ex-presidente Diego Bivona pelo tremendo trabalho realizado nos seis anos de sua presidência, na esteira da continuidade, o novo presidente Gian Piero Reale falou sobre a transição energética: “Devemos partir de um senso comum de responsabilidade social para com nossas terras, nossos cidadãos, nossos trabalhadores e, obviamente, nossas empresas. Dispomos de um capital humano excepcional com enormes competências, no nosso território existem empresas e empresas nacionais e internacionais de destaque e sobretudo são 7.000 trabalhadores com as suas famílias. É nosso dever liderar a transformação não espalhando habilidades e experiências, em vez de usá-las como uma força para alcançar uma visão que aponta para o ano de 2050. É claro que o jogo não se joga apenas no nível local ou regional , mas à mesa nacional é essencial onde devemos encontrar diálogos que também beneficiem o melhor rosto da nossa federação nacional e delegação de Bruxelas.

Sobre “transição” – O chefe real disse – Aqui quero citar uma declaração do Presidente Nacional da Confindustria Carlo Bonomi na recente Assembleia de Asolombarda: “Hoje temos que fazer esta visão de investimentos com o ser humano no centro. Indústria 5.0. Este é o caminho hoje. Estimular investimentos em versão 5.0, Digital Green através de créditos fiscais Em 12 meses, descarregaremos todos os investimentos. Abraçamos os desejos do Presidente Bonomi, mesmo sabendo que em alguns setores, incluindo alguns de nosso forte interesse, como Saab Abbey e outros, existem grandes dificuldades e a Itália está atrasada em relação a outros países europeus. Será dada especial atenção às pequenas e médias empresas, que constituem a espinha dorsal da nossa economia. Por elas, pelos jovens e pelo seu futuro, pela igualdade de género e pela promoção do empreendedorismo feminino, enfrentaremos todos o processo de digitalização em conjunto com formação mais atempada, questões de segurança, saúde e ambiente com intercâmbio de boas práticas entre empresas. “

“eu considero básicoE- Presidente Gian Piero Reale concluiu- Avançar para um modelo industrial de desenvolvimento sustentável. Vamos acelerar e promover essa mudança também em Syracuse e em seu condado, e certamente já está em andamento em muitos de nossos setores. Uma declaração de que a Confindustria Siracusa vem realizando um trabalho concreto há algum tempo com ferramentas e projetos como a Carta de Responsabilidade Social e o Relatório de Sustentabilidade.”

Gian Piero Reale, nascido em Siracusa em 15 de maio de 1963, casado, pai de dois filhos, Diploma de Escola Secundária Clássica da Escola Secundária T. Gargallo, Graduado em Engenharia Mecânica no Politécnico de Milão, Iniciou sua experiência profissional na VED Srl em Priolo G. (SR) nas fábricas Contrada Bondifè (SR) e Povoletto (UD).

Desde 1994 na Air Liquide, líder na produção de gases de ar e hidrogênio, ocupou vários cargos até Priolo G. gerente da fábrica (produção de oxigênio, nitrogênio, argônio, ar e hidrogênio), diretor industrial na Sicília e na Sardenha, operações gerente Air Liquide Rússia. De outubro de 2021 até o momento, na Air Liquide Southwest Europe (periferia da França, Espanha, Portugal e Itália) Auditor Industrial Sênior.

Atualmente é membro do Conselho de Administração da Air Liquide ltalia Produzione Srl, membro do Observatório Regional de Hidrogênio da Região da Sicília e membro dos órgãos de supervisão das empresas da Air Liquide ltalia SpA

Frequentou vários cursos de gestão nacionais e internacionais, nomeadamente o curso no INSEAD – lnstitut Européen d’Administration des Affaires Business School em Fontainebleau (França) e o curso na CEIBS – China European International Business School em Xangai (China). Está inscrito no Cadastro de Pessoas Habilitadas a Produzir Medicamentos do Ministério da Saúde.

Na Confindustria Siracusa foi vice-chefe do departamento. Química – Petróleo – Energia, Vogal do Conselho Geral e do Conselho Executivo.