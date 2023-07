Se você tem Sky, deve conhecer esse truque: foi bagunçado por um técnico nas redes sociais, agora é viral | Todo mundo usa, isso mudará completamente seu uso

Super boato para assinantes da Sky. Existem algumas configurações especiais que nem todos conhecem, mas que podem ser úteis.

Sky Q tem modo secreto revelado no TikToker. Qual será a novidade que todo mundo adora?

Coisas incríveis sempre acontecem por acidente. E este é exatamente o estranho acontecimento que levou um adolescente a uma descoberta verdadeiramente útil e prática.

Trata-se de detectar o modo escuro no Sky Q. Um conhecido TikToker americano, James J.Em um momento de total relaxamento, ele decidiu ajustar as configurações do decodificador Sky. Foi precisamente nesse momento que ele foi o autor desta descoberta tão útil.

Para começar, o modo escuro do Sky permite alterar a interface do sistema de azul clássico para colorido preto.

Modo Céu e Escuro: Tudo o que você precisa saber

lá modo escuro É uma interface especial que não é novidade aos nossos olhos. De fato, há cada vez mais casos em que essa escolha pode ser feita. Durante anos, muitos dispositivos e até aplicativos como o WhatsApp adicionaram a capacidade de alterar a cor de fundo ou a interface do usuário do dispositivo. Este modo é geralmente preferido precisamente porque acredita-se que a cor escura aplique um leve pressão aos olhos dos usuários. Precisamente por isso, a descoberta teve uma forte ressonância e logo todos os usuários agradeceram a James G. em seu vídeo TikTok que rapidamente se tornou viral.

Como ativar o modo escuro

Além de mostrar essa nova descoberta, o jovem TikToker também mostrou a todos um processo simples para ativar modo escuro. Primeiro, o nome pelo qual esta função é identificada “alto contraste”Na verdade, se você procurar o modo escuro, nenhuma informação aparecerá. Para configurar o decodificador neste modo, basta pressionar o botão “casa” no controle remoto e, em seguida, vá para configurações. O próximo passo será clicar “Acessibilidade” Finalmente “alto contraste”. O Sky Q mudará instantaneamente a cor de sua interface, favorecendo o preto.