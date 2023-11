Sportequipe 8, o carro-chefe é um plug-in

Combustível triplo -Mada Al Equipe esportiva É enriquecido pelo acesso 8 plug-ins híbridos. O novo SUV de 7 lugares, baseado no chinês Chery Tiggo 8 Pro, está no topo da gama de marcas do grupo DR Automobiles: Seu comprimento é de 4,70 metros Apresenta, como o nome sugere, um sistema híbrido composto por um motor 1.5 turbo gasolina/GPL com 147 cv e dois motores elétricos com 75 e 95 cv respetivamente. O resultado é o mesmo poder Do sistema 317 cv e torque máximo 545 NmIsso é suficiente para que o carro acelere de 0 a 100 em 6,9 segundos e atinja uma velocidade máxima de 201 km/h. Uma bateria de íons de lítio de 19,3 kWh permite um alcance de zero emissões locais de 80 km.

Viagens longas – Em baixas velocidades e com a bateria carregada, o sistema híbrido funciona Plug-in Híbrido Sportquip 8 Funciona com apenas uma ativação Motor elétrico, o que faz com que este último funcione apenas em velocidades médias. Quando a bateria está vazia e a velocidade é alta, apenas a roda se move Motor térmico. Nas fases de aceleração, quando é necessária a potência máxima, os motores elétricos e o motor a gasolina/GPL funcionam em paralelo. O carro também pode operar no modo Alcance extendido, com dois motores elétricos em série, um dos quais recarrega as baterias. bateria Recarrega através de uma tomada elétrica, mas o SUV também está equipado com três níveis de recuperação de energia durante a travagem. para’independência O total excede assim i 1000 km Na operação a gasolina/elétrica, mas sobe para 1300 km Beneficie também do depósito de GPL.

Equipamentos de alto nível – Como pioneiro, e Plug-in Híbrido Sportquip 8 Possui todos os equipamentos oferecidos pela marca: teto panorâmico, sistema keyless soft-touch, sistema de câmeras 360 graus com assistente de estacionamento, carregamento de smartphone sem fio, sistema de som surround. A tela de infoentretenimento tem 26,4 polegadas no total, enquanto o túnel central abriga uma tela sensível ao toque adicional de 9 polegadas para controlar o controle do clima. Além das rodas de liga leve de 20 polegadas, o 8 Hybrid Plug-in oferece uma série de Adas para Condução assistida nível 2: Controlo de velocidade adaptativo, aviso de ângulo morto, aviso de colisão traseira, aviso de colisão dianteira, travagem de emergência, assistência à manutenção de faixa, assistência à mudança de faixa, aviso de mudança de faixa, médios/máximos inteligentes, aviso de porta aberta e assistente de viagem com deteção de trânsito.

Preços e disponibilidade – o Plug-in Híbrido Sportquip 8 Chegará ao mercado dentro 2024com uma lista de preços 49.900 euros. Além da configuração básica, o Exlusive também estará disponível com embalagens e interiores em Alcântara por um preço premium de 5.000€.