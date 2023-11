Leilão BTP 29 de novembro de 2023: títulos 5/10 anos e CCTeu chegam a 7,5 bilhões

Quarta-feira, 29 de novembro O Departamento do Tesouro está programado para realizar sua última emissão de títulos neste mês. Em detalhe, o Ministério da Economia e Finanças (MEF) oferecerá os seguintes títulos, em troca de: A O valor total máximo é de 7,5 bilhões euro:

5 anos BTP

10 anos BTP

5 anos CCTeu (vida restante 3 anos)

Reservas do público podem ser feitas até 28 de novembroJá as propostas para o leilão podem ser apresentadas até às 11h do próprio dia 29 de novembro. As candidaturas para o leilão suplementar deverão ser apresentadas até às 15h30 do dia 30 de novembro, enquanto as inscrições serão liquidadas no dia 1 de dezembro.

Apresentamos abaixo toda a informação relativa a esta emissão de obrigações de médio prazo, a última do género em 2023, na sequência das alterações de calendário anunciadas nos últimos dias.

5 anos BTP

Aqui estão os mais importantes Características relacionadas aos BTPs de 5 anos Atualmente lançado:

Código de numeração internacional : IT0005566408

: IT0005566408 Deslizar: 5 para

5 Data de lançamento : 2 de outubro de 2023

: 2 de outubro de 2023 Expiração: 1º de fevereiro de 2029

1º de fevereiro de 2029 Voucher anual : 4,1%

: 4,1% Data de pagamento do voucher : 1º de fevereiro de 2024

: 1º de fevereiro de 2024 Valor exibido: De 2,5 a 3,0 bilhões.

O primeiro cupom curto para BTPs de 5 anos terá taxa total de 1,36%, equivalente a um período de 122 dias de um prazo de 184 dias.

10 anos BTP

Baseado em Uma nova emissão do título BTP de 10 anos está sendo emitida atualmenteAs principais características são:

Código de numeração internacional :IT0005560948

:IT0005560948 Deslizar: 5 para

5 Data de lançamento : 1º de setembro de 2023

: 1º de setembro de 2023 Expiração: 1º de março de 2034

1º de março de 2034 Voucher anual : 4,20%

: 4,20% Data de pagamento do voucher : 1º de março de 2024

: 1º de março de 2024 Valor exibido: De 3,0 a 3,5 bilhões.

CCTeu 5 anos (Vida restante 3 anos)



Aqui, finalmente, estão os dados relevantes relevantes CCTeus a 5 anos indexados à Euribor a 6 mesesCom uma vida restante de 3 anos:

Código de numeração internacional : IT0005428617

: IT0005428617 Deslizar: 21 para

21 Data de lançamento : 15 de outubro de 2020

: 15 de outubro de 2020 Expiração: 15 de abril de 2026

15 de abril de 2026 taxa anual : 4,621%

: 4,621% Notas de rodapé: 0,5%

0,5% Taxa de cupom semestral : 2,349%

: 2,349% Data de pagamento do voucher : 15 de abril de 2024

: 15 de abril de 2024 Valor exibido: De 0,75 a 1,0 bilhão.

Informações gerais adicionais sobre leilões BTP

O mecanismo de posicionamento utilizado será automatizadoLeilão marginal com preço estimado de concedido e a quantidade emitida durante os períodos de emissão acima mencionados. O valor mínimo que pode ser subscrito é de mil euros.

O valor ofertado será determinado eliminando-se ofertas apresentadas a preços considerados inacessíveis com base nas condições de mercado.

Caso não seja possível aceitar integralmente as ofertas ao preço marginal, será feita uma distribuição proporcional das ações, com os necessários arredondamentos.

Para obter informações sobre os próximos Edições de novembroClique no link abaixo:

Abaixo, no entanto, estão os compromissos com Leilões de dezembro: