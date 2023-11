Artesãos na Feira: “Fazedores de Beleza e Bem” é o tema escolhido para a 27ª edição

Criadores de beleza e bondade?: Este é o tema escolhido para A vigésima sétima edição do Artigiano em Vieiraestá programado para Fieramilano (Rho) de 2 a 10 de dezembro. Este ano, o evento está dividido em 8 pavilhões, com a participação de 2.550 expositores e 86 países ao redor do mundo. todosItália E a? Está presente com força total, como é o caso da Europa, onde se destacam França, Espanha, Áustria e Portugal. País de honra e? TunísiaQue dará início a um projeto de cooperação que visa apoiar a economia local e investir nas pessoas.

Da presença de África Marrocoscom o’Federação das Cooperativas MogadorEstá ligado a dois projetos sociais relacionados com a libertação das mulheres e com a ajuda a mulheres com filhos com dificuldades? Da Ásia notamosReino da Arábia Sauditaestá presente sob o patrocínio direto do Ministério da Cultura de Riade, que, com Comitê de Artes Culinárias, Promove a cultura culinária saudita pela primeira vez na Europa através de um restaurante modelo. Do Vietname, um grupo de jovens artesãos seleccionados no âmbito do projecto apresenta-se “Um produto prioritário para um país”.

O regresso da Coreia do Sul, o crescimento da Indonésia e o regresso das empresas artesanais da China são importantes. das Américas, Entre as novidades está o Panamá Com um grupo de artesãos especializados em acessórios de moda, têxteis, pintura e produção de café. Entre os novos países estão Ruanda e Uzbequistão, apresentado pela primeira vez com uma representação do melhor artesanato local. “O artesão da mostra e? Enfatizando uma grande criatividade, firmemente enraizada em histórias e territórios, respeitadora da humanidade? E a natureza – declara Antonio Integrita, Presidente Ge.Fi. Gestão de galerias de spa – vamos nos concentrar especificamente nestes Jovens artesãos “Que escolheram o caminho de uma carreira brilhante e mulheres, cuja realização empreendedora ainda hoje não é considerada garantida.”

Dado que os produtos naturais para “viver bem” representam hoje um mercado em expansão graças à forte procura do público, este ano Artigiano at Vieira irá destacar Promover produtos orgânicos, vegetarianos e sem glúten, especialmente? Oficialmente credenciada em nível nacional e regional entre 223 empresas existentes. Este ano a oferta gastronómica também é diversificada, graças aos 30 restaurantes e 18 espaços de degustação. Renovam-se as propostas da pizzaria napolitana, mas também a culinária do México e da Argentina, enquanto Catering estreou-se no Vale de Aosta Pela primeira vez na Europa, será? Introdução A Restaurante especializado? Reino da Arábia Saudita.

Na 27ª edição também haverá Salões temáticos Como a Vivere la casa, exposição de empresas artesanais especializadas em mobiliário, que promove espaços e soluções adaptadas à vida contemporânea, e o Atelier Moda & Design, espaço dedicado ao mundo da moda e do design de alto nível. Por fim, o Salão de Criatividade com oficinas ao vivo. Também este ano é lançada a campanha publicitária Artigiano in Fiera criada em colaboração com o IED Milão através de um concurso no qual participaram treze jovens, entre estudantes de fotografia, design gráfico, ilustração e animação que propuseram a sua visão para o evento através de 27 obras de arte. O adesivo escolhido é? Assinado pela jovem designer Lara Montresor, 24 anos, natural de Valeggio sul Mincio.