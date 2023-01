UE explicada às crianças

Se você vai aparecer no mapa Onde fica a Itália?você deve procurá-lo na Europa. Você tem que saber muitas vezes embora Quando alguém fala sobre a Europa hoje, na verdade está se referindo à União Européiado qual são apenas uma parte 27 dos 47 países estão localizados na Europa geográfica.

Mas como os países europeus se reuniram na União Europeia?

a [1945[1945É um ano para recordar porque é o ano em que S.Segunda Guerra Mundial Foi concluído. Seis anos de guerra é muito, e eles juntaram isso Todos os países europeus que lutaram estão em uma situação terrível. Imaginem-se cidades destruídas por bombas, fábricas paradas há anos ou reconvertidas para a produção de armas, um número indefinido mas extremamente elevado de feridos e mortos. Como um país pode sair disso sozinho? Ele simplesmente não podia. Assim, tornou-se necessário cooperarpelo menos economicamente, e foi o que aconteceu.

Nos anos seguintes muitas coisas mudaram na Europa.

Como as datas são muitas e tornam essa história muito chata, Vamos tentar usar desenho e imaginação.

Desenhe uma figura humana, bem pequena. Agora imagine isso como um ser humano A Europa desenvolveu-se e expandiu-se ao longo do tempo. em alturatornou-se mais capaz de coordenar e organizar muitas áreas, No espectáculo Enquanto isso, ficou mais pesado à medida que muitos países se juntaram à união ao longo do caminho.

Vamos começar com a altura. No começo nós somos Em 1949, o Neonatology Council of Europe reuniu dez países: Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suécia e Itália.

data raiz“No entanto, a União Europeia está lá Comunidade Europeia do Carvão e aço, formada em 1952 por Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Itália. Por que carvão e aço em particular? Bem, é o material que foi usado para fazer as armas. Depois que as indústrias de carvão e aço se fundiram, era impossível para um país fabricá-los e usá-los um contra o outro – a guerra acabara de terminar, lembra?

Este é apenas o começo da história de crescimento da Europa. eu só acho que sim Em 1957, o plano da União expandiu-se no campo da economia e no campo da energia atômicaE, apenas um ano depois, o Parlamento Europeu substituiu a Comunidade Europeia do Carvão e a União Europeia“Sólido.

Assim, o processo não parou.

desde 1962Além da economia, A Comunidade Européia começou a lidar com a agriculturaestabelecendo regras comuns e podendo trabalhar melhor em conjunto, em 1967 passou a dividir as tarefas entre os dois comissão e a Conselho Europeu.

Como a União Europeia funciona hoje pode ser encontrado no idioma Tratado de Maastricht de 1992, um acordo que mudaria as regras econômicas, políticas, de segurança e de justiça para todos os Estados membros.

Até agora, tudo isso foi válido nas seis nações fundadoras. Vamos à apresentação. Os primeiros a aderir à comunidade foram Dinamarca, Irlanda e Inglaterra Em 1973, o número de membros aumentou para nove. O décimo estava lá Grécia Em 1981, décimo primeiro e décimo segundo Espanha e Portugal Cinco anos depois. Em 1995 juntaram-se Áustria, Finlândia e Suécia.

a 2004 E 2007 Eles são lembrados como os anos de grande expansão européia, e com razão. Com efeito, em 2004, a União acolheu dois países do Mediterrâneo, Chipre e Maltae oito na Europa Oriental, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovêniaenquanto em 2007 Bulgária e Romênia.

O último a aderir à União Europeia foi Croácia No 2013. aA Inglaterra foi a primeira a votar em 2016Mesmo que a operação tenha ocorrido em 2020.

ter muitos membros novos, Com o tempo, o desempenho da federação também se adaptou. Dois dos momentos mais importantes foram: 2002o ano que em todas as estatísticasComecei a pagar em uma moeda, o euroe as 2007isso de Tratado de Lisboaque é um compromisso para que o sindicato se torne mais democrático, transparente e eficiente.

O processo para chegar onde estamos hoje, com a União Europeia a conseguir coordenar várias áreas consideradas normais, foi longo e cheio de dificuldades, e certamente Não termina aqui.

Tendo desenhado uma figura humana, você já tem um lápis na mão. Deixe pronto: É a sua vez de assumir o comandodirigindo e, assim, escrevendo a história futura da União Europeia.