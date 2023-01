Incentivos de carro 2023 italianos alertados, é uma corrida contra o tempo

Incentivos de carro 2023 Os italianos alertaram, é uma corrida contra o tempo. O governo agora confirmou que os números são todos dos comerciantes

O ano mal começou, mas para muitos italianos já é uma corrida contra o tempo. Vamos falar de todos aqueles que apostam Euro 2023 incentivos Para carros elétricos e híbridos confirmados pelo governo Meloni.

Tudo um pouco mais do que 600 milhões de euros E para isso já é uma corrida contra o tempo, pelo menos para reservar modelos nas concessionárias. Esta decisão vem no seguimento do que o Governo tinha previsto anteriormente: um desconto para os carros elétricos, com emissões de CO2 entre 0 e 20 gramas por quilómetro até 5 mil euros em caso de sucata até 5 euros.

Mas os incentivos para carros híbridos, começando pelo plug-in, também foram enfatizados. A verdadeira novidade é o facto de ter aumentado o valor atribuído a todos os que têm rendimentos inferiores a 30 mil euros.

Incentivos de carro 2023, é uma corrida contra o tempo: todos os números disponíveis

Vamos entrar em detalhes e ver o que os incentivos de carros novos para 2023 têm a oferecer. Bônus na compra de veículos novos de primeira classe Não inferior a 6 euros e emissões entre 0 e 20 g/km (veículos elétricos) e preço máximo de tabela de 35.000 euros. Neste caso, tem direito a 4.500 euros (anteriormente 3.000) ou 7.500 euros em vez dos atuais 5.000 euros caso o carro tenha sido sucateado antes dos 5 euros.

Para as viaturas com emissões de 21 a 60 g/km, como as viaturas híbridas, sobretudo plug-in, até ao máximo de 45.000 euros, haverá um bónus de 3.000 euros (agora 2.000) que sobe para 6.000 euros com sucata em substituição de 4.000). O novo decreto também inclui empresas e operadoras de leasing, bem como “pessoas jurídicas que alugam carros com a condição de manter a propriedade por pelo menos 12 meses”.

Além disso, para 2022, foi feita uma contribuição para a compra de infraestrutura de energia padrão para recarregar veículos elétricos. O valor será de 80% do preço de aquisição e instalação, até ao máximo de 1.500€ por candidato individual. ou 8.000 euros para instalação nas áreas comuns de edifícios residenciais.

Os incentivos para 2023 também são para ciclomotores e motocicletas, bem como para veículos comerciais

Os incentivos de 2023 também começarão a adquirir ciclomotores e motocicletas das classes L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 para veículos elétricos e com motor de combustão interna. Em particular para bicicletas elétricas A contribuição é igual a 30% do preço de compra até ao máximo de 3.000€ ou 40% até ao máximo de 4.000€. Mas apenas no caso de sucateamento de uma motocicleta da categoria até 3 euros.

Já para as scooters a gasolina, além de um desconto de 5% do concessionário, existe também uma contribuição de 40%, até ao máximo de 2.500 euros, sobre o preço de compra com alienação da moto a partir de 0 euros a 3 euros.

Finalmente, vemos incentivos para veículos comerciais. Os veículos 100% elétricos são apenas projetados e destinam-se a economizar € 4.000 para veículos N1 até 1,5 toneladas, € 6.000 para veículos N1 acima de 1,5 toneladas e até 3,5 toneladas, € 12.000 para veículos N2 de 3,5 toneladas a 7 toneladas e € 14.000 para veículos N2 até 7 toneladas Acima de 7 toneladas até 12 toneladas. Também em todos estes casos deve haver escumando Para um veículo da mesma classe, certificado numa classe de emissões inferior a 4€.