Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 27 de dezembro de 2023

A Telecom Italia TIM permanece entre os líderes, após a forte ascensão alcançada na semana passada. Tendência positiva para ações do setor petrolífero

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre alterações mínimasapós as férias de Natal.

16h45 Ftsimibe Ganhou 0,11% para 30.387 pontos, após oscilar entre a mínima de 30.325 pontos e a máxima de 30.516 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,14%. Também ofertas positivas para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,46%) e Índice FTSE Itália Star (+0,38%).

o Bitcoin Foi devolvido por 43 mil dólares (pouco menos de 39 mil euros).

o Spread de títulos Btp Expandiu-se além de 155 pontos, com O retorno da BTP por dez anos Que oscila em torno de 3,5%.

para'euro Ultrapassou US$ 1,11.

Equipe Telecom Itália E ele permanece entre os heróisIsto depois do forte aumento alcançado na semana passada. Cadastra o endereço da companhia telefônica A Aumento fracionário de 0,27% Ao preço de 0,3009 euros.

No balanço eu estou Títulos do setor bancário.

ascensão do Monte dei Paschi di Siena (+1,07%).



Tendência positiva para ações do setor petrolíferoIsto depois de o preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato termina em Fevereiro de 2024) ter atingido 75,5 dólares por barril.

Onde você está? Ganhou 0,97% para 15.436 euros.

Melhor desempenho para Saipem (+3,11%).

Entre empresas de menor capitalização, destaque para alta Grupo TreviQue ganhou 18,9% para 0,2925 euros. O Conselho de Administração da empresa revisou e aprovouAtualizar o plano industrial 2022-2026prolongando a sua duração por um ano, até 2027.

Na Euronext Growth Milão A pesquisa de Cláudia Falha ao fazer preço devido ao aumento excessivo. A Bolsa de Valores Italiana anunciou que a partir de quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 – e até novo aviso – não será permitida a colocação de ordens sem limite de preço (melhores ordens) sobre as ações ordinárias da Companhia. Cloudia Reserach estreou na sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, fechando a sessão com um salto de 50% para € 2,85, em comparação com € 1,9 para colocação.