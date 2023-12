Portugal está agora bem, com um crescimento de 2,6 por cento, uma dívida e um défice baixos de 1,7 por cento e um desemprego de 8,5 por cento. Porém, até ontem ele era um dos maiores pacientes da Europa. A equoterapia, que foi apoiada na segunda fase por um governo de linha dura de esquerda, atingiu o seu objectivo.

2017 será lembrado como um ano de recuperação massiva para Portugal. A questão começou com um afastamento do procedimento de violação do défice excessivo decidido pela Comissão Europeia. Esta situação continuou com o aumento significativo do rating da dívida soberana decidido pela Standard & Poor's e o consequente restabelecimento de condições mais favoráveis ​​nos mercados financeiros. Terminou com um crescimento de 2,6 por cento, uma diminuição da dívida pública, um défice de 1,7 por cento e um desemprego de 8,5 por cento.

Mas há mais do que isso: este desempenho económico ocorreu sob um governo de coligação entre o Partido da Esquerda e a extrema-esquerda, que foi eleito numa plataforma de crítica aos ditames de Bruxelas relativamente às políticas de austeridade e às reformas de desregulamentação estrutural. Aliados de António Costa (Secretário Geral do Partido Socialista e Primeiro Ministro, ndtExigiu nada menos do que o repúdio da dívida pública, a saída do euro e da NATO e a renacionalização de sectores inteiros da economia portuguesa.

Se procurarmos um símbolo desta estranha mistura de radicalismo político e desempenho económico, é certamente Mário Centeno, o ministro das Finanças que, pelo menos em palavras, traçou um plano para romper com a lógica da austeridade imposta por Bruxelas e que tem acaba de ser eleito. Presidente do Eurogrupo!

Estes resultados económicos extraordinários foram bem recebidos na Alemanha pelos defensores da ortodoxia fiscal e dos planos de ajustamento estrutural. Ironicamente, foi apreciado pelos críticos das políticas de austeridade e pelos defensores das políticas de crescimento.

Então, o que aconteceu entre 2011, quando Portugal inicialmente quis enfrentar a crise distanciando-se da Grécia e da Irlanda antes de negociar um resgate de 78 mil milhões de euros, e hoje?

1995-2008: Crescimento e Dívida

Para responder a esta questão, temos de adoptar uma abordagem de curto prazo, ou seja, a abordagem de crescimento europeu que ocorreu no biénio 2016-2017, e uma abordagem de longo prazo, ou seja, aquela que se estende desde 1995 até ao presente dia.

Nesse ano, marcado pelo anúncio da adesão de Portugal ao euro, iniciou-se um ciclo que viu a alternância de uma fase de boom entre 1995 e 2001, uma queda entre 2002 e 2007 (devido ao esgotamento do ciclo de investimento e consumo), e as crises de 2008 e 2013, que demonstraram a insustentabilidade dos gastos públicos financiados pelo crescimento da dívida, e finalmente a tímida recuperação no período 2014-2021, que se seguiu a reformas profundas e desvalorizações internas.

O anúncio da adesão de Portugal ao euro levou a um colapso nas taxas de juro nominais e reais pagas pelos portugueses. A expectativa comum era que estes fluxos de capital fluíssem de norte a sul (da Europa, ndtIsto deveria acelerar a recuperação económica de Portugal, melhorar a produtividade, aumentar as exportações e colocar Portugal no caminho da aproximação com os países europeus mais desenvolvidos. Contudo, não foi este o cenário que então surgiu: o consumo aumentou dramaticamente, o que consequentemente levou ao aumento das importações. A produtividade não melhorou, apesar do crescimento salarial significativo, enfraquecendo assim a competitividade económica do país. Como resultado, o défice da balança corrente aumentou de -0,2% em 1995 para -10,4% em 2001, e a dívida das famílias aumentou de 52% para 118% do rendimento disponível.

A inversão da tendência de 2002 marcou o fim da recuperação do consumo de bens duradouros financiado por dívida, que se caracterizou por custos mais baixos graças à adesão à zona euro. O governo controla os gastos públicos, deixando o défice e a dívida pública crescerem. Na sequência, a dívida privada continua a aumentar tanto para as famílias como para as empresas: a queda do PIB e o contínuo crescimento da dívida fazem subir o rácio dívida/PIB.

2008-2018: crise e recuperação

As crises de 2008 e 2010 afectaram gravemente a economia portuguesa, que já se caracterizava por vários desequilíbrios. O aumento contínuo dos défices, o crescimento da dívida pública e privada, o aumento do défice da balança corrente, a cessação repentina dos fluxos de capitais do Norte para o Sul e a crise do crédito estão subitamente a fechar as portas ao acesso aos serviços financeiros. Mercados. É por isso que Portugal procura a assistência da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, e depois aceita o plano radical de reforma estrutural da Troika. Contração violenta da procura pública, declínio das pensões e dos salários, reformas do mercado de bens, reformas do mercado de trabalho, reformas fiscais e reformas das empresas públicas. O défice aumentará de 9,8% do PIB para 2,3% em 2013, enquanto a dívida pública atingirá 129% do PIB (dois terços do esforço serão expressos através de cortes na despesa e um terço através do aumento de impostos). O colapso da procura interna e a melhoria da competitividade em termos de custos libertariam o potencial de exportação.

A partir de 2014, o crescimento regressa novamente, o desemprego diminui e a balança de pagamentos estabiliza lentamente. Neste contexto, a chegada ao poder de um governo de extrema-esquerda não conduzirá à rejeição das políticas de austeridade iniciadas em 2011, mas sim a um alívio moderado das restrições à procura interna. Na verdade, o governo ficará satisfeito em aumentar o salário mínimo e reduzir as pensões, sem reverter os cortes de despesas e as reformas adoptadas. Assim, a recuperação do crescimento na Zona Euro contribui para a recuperação de Portugal.

Aulas de português

Que lições podemos tirar da recuperação económica que ocorreu após o ajustamento radical das finanças públicas exigido pela Troika? Em primeiro lugar, numa união monetária, quando não é possível iniciar o processo de ajustamento através da desvalorização, e a hipótese de reestruturação da dívida é excluída, a desvalorização interna torna-se necessária e dura. Requer um ciclo de contração do crescimento, da procura interna e do aumento do desemprego. Deste ponto de vista, a aliança esquerda-extrema-esquerda beneficiou do trabalho realizado pelo governo anterior, que administrou e implementou a “terapia de choque” no país. A combinação entre a competitividade que voltou a crescer, o ligeiro estímulo da procura e a defesa do rigor orçamental, no contexto de uma recuperação europeia e global, tornou possível a melhoria de Portugal em 2017.

O sucesso da desvalorização da moeda interna permitiu relançar as exportações, controlar a balança comercial e, assim, reduzir a necessidade de financiamento externo. Principalmente porque a excelente época turística permitiu melhorar o equilíbrio actual.

No geral, a contracção da despesa pública e as reformas estruturais tiveram a tripla virtude de melhorar a capacidade do país para pagar as suas dívidas, restaurar a balança comercial externa e remover vários obstáculos ao crescimento. Foi assim que o desempenho português pôde ser bem recebido pelos radicais e pelos críticos das políticas de austeridade.

A consolidação de Portugal na Europa foi virtuosa. A actual recuperação é impulsionada pelas exportações para a UE, pelas acções do Banco Central Europeu, pela virtude na gestão da dívida e pela qualidade do governo. Tudo isto contribui para a recuperação sustentável e a transformação gradual da economia portuguesa.

*O artigo original foi publicado em formato mais longo e em francês em Fim final

(Traduzido do francês por Gabriel Josi)