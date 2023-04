Resíduos e gorduras custam 225 bilhões por ano: as regiões de Abruzzo e do sul estão no final do ranking da UE | As últimas notícias de Abruzzo

L’Aquila – Na Itália, o tempo de inatividade de máquinas públicas onera famílias e empresas em pelo menos 225 bilhões de euros anualmente. E tendo em conta o Índice Europeu de Qualidade Institucional, que tem em conta a perceção dos cidadãos sobre a qualidade, imparcialidade e corrupção da administração pública, entre as 208 regiões europeias monitorizadas, nas últimas 20 posições apareceram 5 regiões do Sul, com Abruzzo em 173º lugar.

As regras complexas e complicadas de nossa burocracia estatal, o não pagamento da Administração Pública (Pa), a lentidão da justiça civil, os terríveis déficits de infraestrutura e o desperdício na saúde e no transporte público local sempre foram um espinho na economia de nosso país.

Embora não seja fácil medir os efeitos econômicos dessas questões críticas, o escritório de pesquisas do CGIA tentou estimá-los, chegando à conclusão de que mais de 11 pontos do PIB devem ser cubados anualmente, ou cerca de € 225 bilhões. .

Embora seja sempre errado generalizar, uma vez que a AP também pode contar com pontos centrais e locais de excelência que muitos países europeus invejariam, o desperdício, desperdício e ineficiência encontrados na nossa burocracia pública é uma realidade amarga, que, infelizmente, tem e continua a impedir a modernização do país.

•Desperdício em comparação com sonegação, gastos com saúde e PIB do Nordeste e PNRR

Incorporando os resultados de algumas análises de meia dúzia de instituições altamente confiáveis, os prejuízos econômicos para famílias e empresas seriam de pelo menos 225 bilhões de euros anuais.

Por exemplo, o último é um número com uma dimensão:

– mais do que o dobro da evasão fiscal e previdenciária verificada na Itália estimada em 100 bilhões de euros anuais;

– quase o dobro dos gastos com saúde do nosso país (131,7 bilhões para 2023);

– igual ao valor adicionado (PIB) produzido pelas três regiões do Nordeste em 2021 (Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia);

– um pouco menos do que os recursos que nosso país terá para gastar até 2026 com o PNRR (235 bilhões).

• Estamos entre os últimos da União Europeia em qualidade de serviços públicos

Sem incomodar Cavour, que assumiu até 1852 durante o Reino da Sardenha, nos últimos tempos o então Primeiro Ministro, Alcide de Gasperi, percebeu que era preciso tornar mais eficaz o trabalho de nossa AP, que em 1950 fundou o Primeiro Ministério da Reforma Burocrática (Ministro Raphael Pio Petrelli).

Embora o problema se faça sentir desde o início da nossa república, quase 75 anos depois, o combate à má burocracia não tem dado grandes resultados. É claro que o advento da informática tornou menos impenetrável a relação entre cidadãos e repartições públicas, mas as dificuldades, porém, permanecem, e a consciência dos italianos sobre o nível de qualidade oferecido pela AP ainda é muito baixa.

Embora tenhamos recuperado algumas posições em relação a 2019, na mais recente pesquisa por amostragem realizada no início deste ano, a Itália é apenas 23ª a nível europeu em termos de qualidade prestada pelos serviços públicos.

Dos 27 países da UE, apenas a Roménia, Portugal, Bulgária e Grécia têm uma pontuação pior que a nossa.

• Especialmente ruim em Basilicata, Campania e Calabria

Mesmo comparando todas as regiões dos países da UE, verifica-se que mesmo a nível regional não nos destacamos em termos de qualidade e eficiência. Entre as 208 regiões europeias monitoradas em 2021 pela Universidade de Gotemburgo, vemos que a primeira realidade italiana na 100ª posição é a província autônoma de Trento.

Seguem-se as estruturas públicas situadas em Friuli-Venezia Giulia em 104.º lugar, as de Veneto em 109.º e as implantadas na província de Bolzano em 117. Estamos a falar do Índice Europeu de Qualidade Institucional que tem em conta a percepção dos cidadãos sobre a qualidade, integridade e corrupção da UC localizada em uma área regional específica.

A situação que surge da leitura dos dados referentes às nossas regiões do sul é desanimadora. Das últimas 20 localizações deste ranking europeu, as nossas regiões do sul chegam a 5: Apúlia em 190.º, Sicília em 191.º, Basilicata em 196.º, Campânia em 206.º e Calábria, penúltima a nível europeu, em 207.º.

No top 5 do ranking europeu vemos as regiões de Öland (Finlândia), Midtjylland (Dinamarca), Friesland (Holanda), Nordjylland (Dinamarca) e Småland mid-Orna (Suécia). A classificação é fechada por Severoiztochen (Bulgária), Sud-Est (Romênia), NordEst (Romênia), Yugozabaden (Bulgária), Campânia e Calábria.

Finalmente, a camisa preta da Europa é a região de Bucaresti Lvov (Romênia).

• Notas sobre fontes

Como chegamos a determinar a quantidade de resíduos gerais que existe em nosso país em cerca de 225 bilhões de euros? O Gabinete de Estudos do CGIA recolheu e combinou os resultados de uma série de análises sobre as ineficiências e desperdícios que caracterizam a nossa administração pública. Em suma, deve-se notar que:

• O custo anual incorrido pelas empresas para administrar as relações com a Autoridade Palestina (burocracia) é de 57,2 bilhões de euros (Fonte: The European House Ambrosetti).

• As dívidas comerciais atuais da Autoridade Palestina a seus fornecedores totalizam € 55,6 bilhões (Fonte: Eurostat);

Lentidão na justiça custa ao país 2 pontos do PIB por ano, ou 40 bilhões de euros (fonte: Carlo Nordio, ministro da Justiça no governo de Giorgia Meloni);

• Os défices logísticos e de infraestruturas penalizam o nosso sistema económico em 40 mil milhões de euros por ano (Fonte: Ministério das Infraestruturas e Transportes).

• O desperdício na saúde cubana supera os 21 bilhões de euros (Fonte: GIMBE);

• O desperdício e as ineficiências no setor de transporte público doméstico totalizam € 12,5 bilhões anualmente (fonte: The European House Ambrosetti-Ferrovie dello Stato).

Obviamente, essas desagregações, provenientes de diferentes fontes, não podem ser agrupadas, em primeiro lugar porque se referem a anos diferentes e, em segundo lugar, porque em alguns casos as áreas dessas análises se sobrepõem. No entanto, essas precauções não afetam a exatidão da inversão expressa. Em outras palavras, a quantidade de efeitos de um mau funcionamento de nosso sistema pessoal é grande o suficiente para torná-lo responsável pelo nível de subdesenvolvimento que caracteriza nossa máquina geral em comparação com nossos principais concorrentes comerciais (França, Alemanha, Espanha, etc.).

• Além do PNRR, também corremos o risco de perder dinheiro da UE, pois ficou demonstrado nas últimas semanas que não estamos apenas atrasados ​​no estabelecimento do PNRR, mas também no gasto do dinheiro da UE. Até 31 de dezembro de 2023, data limite para a implementação do período de sete anos 2014-2020, devemos gastar os restantes 29,8 mil milhões (equivalente a 46 por cento da quota total) dos fundos que Bruxelas nos concedeu, dos quais 10 são co-financiados a nível nacional. Se não o conseguirmos, a parte não utilizada dos fundos da UE será perdida. Em suma, uma parte significativa dos 19,8 bilhões que a Europa nos deu há pelo menos nove anos está em risco. As razões desta dificuldade em utilizar o dinheiro europeu são conhecidas há algum tempo.

Antes de mais, estamos a sentir muita dificuldade em adaptar a nossa administração pública às medidas impostas pela União Europeia. Então o pessoal, principalmente na área técnica, é insuficiente e os funcionários são mal pagos e muitas vezes, também por isso, não estão muito motivados. Especificidades que condicionam a qualidade e produtividade do serviço prestado por estes colaboradores, sobretudo nas localidades e entidades locais mais difíceis, que se concentram maioritariamente na zona sul.

