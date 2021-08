A variável delta pode atrasar a recuperação econômica em um quarto ou dois, mas é improvável que a inviabilize. ”LMF Lamiafinanza

Nos últimos dias, muitos dados econômicos e corporativos foram divulgados, o que confirma que a Europa está caminhando para uma recuperação forte e duradoura. Segundo estimativas do Eurostat, o produto interno bruto da área do euro cresceu 2% no segundo trimestre, atingindo um nível de 13,7%, superior ao do mesmo trimestre do ano anterior.

Restam apenas 3 pontos percentuais para restaurar o nível do PIB antes da propagação da epidemia, o que é uma meta realista para o final do ano. Estimamos um crescimento da zona do euro de 5,1% para 2021: neste momento, as projeções devem vir a calhar, apesar dos riscos de novas restrições devido à variável delta.

A expansão da zona do euro no segundo trimestre foi mais rápida e intensa do que a maioria dos economistas esperava e foi liderada pela Itália, Espanha e Portugal. A Itália registrou um crescimento de 2,7% em relação ao primeiro trimestre do ano, com a contribuição de quase todos os setores: demanda interna, exportações, serviços e indústria. Por outro lado, Alemanha e França apresentaram desempenho moderado, respectivamente + 1,5% e + 0,9% no trimestre. No caso da Alemanha, a economia pode ter desacelerado devido à dificuldade de encontrar matérias-primas.

Os indicadores antecedentes, ou seja, aqueles indicadores que devem antecipar as tendências econômicas, sugerem que esses resultados podem continuar: o Índice de Gerentes de Compras Markit (PMI, que resume os PMIs para uma grande amostra de empresas) permanece em um nível muito alto (62,8), o que indica uma forte expansão econômica.

Além disso, mesmo os resultados do segundo trimestre das empresas listadas na Europa (mais de 200 empresas já publicaram seus dados) mostram um crescimento da receita e um aumento acentuado da lucratividade: em média, os ganhos foram 33% superiores às estimativas dos analistas.

A principal preocupação do investidor antes do trimestre estava relacionada às margens, dados os aumentos significativos nos preços das commodities. Pelo contrário, as margens operacionais aumentaram graças ao aumento, e este relatório foi preparado pelo UBS Europe SE, Succursale Italia.

Por favor, leia os comentários legais no final do documento. Volume de negócios de quase todos os setores de produção. Além disso, muitas empresas expressaram otimismo com a possibilidade de aumento de preços. As preocupações com a variante delta e potenciais novas mutações são bem fundamentadas, mas até agora nenhuma variante parece contornar completamente as vacinas. Como resultado, o agravamento da pandemia poderia atrasar a recuperação econômica em um quarto ou dois, mas é improvável que a atrapalhe.

A inflação na zona do euro também está subindo, atingindo 2,2% em julho, a maior desde outubro de 2018. Esperamos que ela permaneça acima de 2% este ano, com um pico em torno de 3% em novembro. No entanto, vários fatores sugerem que esses aumentos serão em parte devido a fatores de transição e que a inflação retornará a menos de 2% no próximo ano – ainda em um nível mais alto do que na década passada.

Além da recuperação cíclica, o que impulsionará a economia nos próximos anos é a mudança nas políticas econômicas, agora mais orientadas para o crescimento, e a disposição das famílias em reduzir sua taxa de poupança, que aumentou significativamente durante a pandemia. Com efeito, a UE parece ter emergido de um longo período de dogmatismo financeiro para avançar gradualmente para políticas orientadas para o crescimento.

A suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que impôs cortes orçamentários às economias mais difíceis, foi fundamental para relançar a economia apesar da pandemia e, como assinalou o Primeiro-Ministro Mario Draghi, é um sistema de regras que deveria ter revisado e tornado mais relevante para o contexto atual. A criação do Fundo de Recuperação, de que recordamos ter sido financiado por obrigações emitidas pela União Europeia, marca também um ponto de viragem na Europa, onde se comprometeu a emitir 800 mil milhões de euros de dívida conjunta, algo inimaginável há poucos anos.

O que tudo isso significa para um investidor europeu? Este é certamente um quadro que sugere continuar a investir na bolsa, onde os nossos setores preferidos são os mais cíclicos, como o de energia e o financeiro. Por outro lado, o quadro de inflação mais alta está pressionando o setor de títulos, onde apenas uma minoria do mercado pode compensar o aumento esperado de preços. Nesta área, preferimos o segmento de alto rendimento, embora sendo cautelosos com títulos com classificações mais altas (e, portanto, rendimentos mais baixos).