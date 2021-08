Ataque de hackers na Poly Network: 600 milhões de ativos criptográficos roubados

Montante significativo: cerca de 612 milhões de dólares. É a quantia que poderia ter sido roubada na plataforma de finanças descentralizada da Poly Network. Este é, de longe, o maior roubo da indústria. o autor? Alguns hackers. Ou melhor, visto que os hackers da cultura eletrônica não têm más intenções, como os crackers. A notícia foi divulgada pela mesma empresa via Twitter. E imediatamente a informação, em tam tam digital, se espalhou para o mundo criptográfico.

O que é malha poli?

Para ser o sucesso, especificamente, a malha poli. Ele se pergunta: de que é feita essa plataforma? Em geral, e sem entrar em detalhes técnicos, Poly Network é um protocolo DeFi (Finanças Dencentralizadas) que permite a troca de moedas virtuais (tokens) por meio de várias cadeias de blocos.

Caro hacker, entre em contato conosco.

Conforme explicado na mesma mensagem no Twitter da Poly Network, endereçada ao “Caro Hacker”, o ataque envolveu “dezenas de milhares” de membros da “comunidade criptográfica” cujas criptomoedas foram roubadas. Por isso, em uma abordagem que só é concebível no novo mundo dos ativos digitais, a mesma plataforma solicitou o contato (do hacker) para resolver o problema.

perseguir o ladrão

Além da mensagem da Poly Network, a empresa de segurança cibernética SlowMist (também via Twitter) afirmou que o e-mail do hacker foi encontrado. “É possível – um sinal – que este seja um ataque longo e bem preparado.”

Muitos ativos criptográficos foram lançados por pessoas inexperientes

“Em geral – Ferdinando Ametrano, fundador da CheckSig, refere-se a Sole24ore – além do caso mencionado, situações semelhantes surgem em situações, tornando-se muitas, onde o código de infraestrutura é escrito de forma ineficiente.” O que isso significa? “Freqüentemente, são softwares não verificados que correm o risco de deixar violações onde um invasor em ação pode entrar nelas.” No entanto, o contexto é facilitado pelo “número excessivo de ativos criptográficos sendo liberados nas plataformas. Um mundo de” miragem de sorte fácil “onde muitas pessoas” inventam “experts, correndo o risco do que aconteceu hoje.” Pelo contrário, a estrutura do protocolo rígida e verificada, “como o protocolo Bitcoin – conclui Ametrano – nunca foi violada desde 2008.”