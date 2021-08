O rali de agosto parece ter chegado, já que a confirmação veio na sessão de hoje. Hoje trouxe algumas afirmações e novidades interessantes. Entre esses fatos, está a euforia e a chuva de compras que obscurecem a Piazza Affari, que bateu o novo recorde dos últimos 13 anos. Mas o mercado de ações dos EUA também teve uma sessão positiva. Não é por acaso que as notícias do mercado americano comoveram as bolsas europeias. Portanto, isso parece ser confirmado pela convicção de que Com o recorde de Wall Street, Avary Yard pode subir e turbinar Na verdade, foi isso o que aconteceu hoje.

Um personagem provoca euforia e uma chuva de compras Pizzeria Avary

Vários elementos sugeriram que a sessão de hoje nas bolsas de valores não foi muito agitada. Em primeiro lugar, o fechamento incerto da bolsa americana na sessão de ontem e, em seguida, a lenta abertura das bolsas europeias. Na verdade, eram até as 14h30, quando um número chegou ao mercado que provocou a alta dos preços. Até então, as listas do Velho Continente eram um pouco altas, e a própria Piazza Affari ganhava cerca de 0,2%. Mas os dados de inflação dos EUA, o Índice de Preços ao Consumidor de julho, trouxeram euforia e estimularam a compra.

Os dados de inflação em julho nos EUA foram menores do que o esperado e muito menores do que o valor anterior. Ao ouvir a notícia, as operadoras forneceram um motivo imediato: se a inflação não está doendo, não há necessidade de o Fed aumentar as taxas de juros. Com base nessa crença, as compras começaram na chuva, principalmente na lista da Itália que fechou com os melhores resultados da Europa. Ftse Mib (Índice: FTSEMIB) No final da sessão, a sessão encerrou com um aumento de quase um ponto percentual, parando em 26.457 pontos. Mas, durante a sessão, o índice subiu para quase 26.500 pontos, quase atingindo a meta indicada em Análise anterior por nossos especialistas.

As ações de bancos e cimento hoje estão nos escudos, e talvez também para as próximas sessões

O setor bancário foi o maior beneficiado dessa explosão de compras. O Banco BPM obteve o melhor desempenho entre as 40 ações mais importantes da lista, com um acréscimo de 3,8%. O BPER Banca subiu quase 3%, o Unicredit subiu 2,4% e o Intesa Sanpaolo subiu 1,7%. Destaca-se também o aumento de 3,3% da Buzzi Unicem. A aprovação do plano de infraestrutura de US $ 1 trilhão inclui o setor de construção e beneficiará Buzzi Unicem.

