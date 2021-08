Eleições gerais, tudo pronto para amanhã

África do Sul – Os investimentos estrangeiros diretos na África do Sul caíram 39% em 2020, para US $ 2,64 bilhões, segundo os últimos dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).

Isso confirma essa percepção, publicada no jornal online sul-africano Daily Maverick, de que a situação não deve melhorar este ano após os danos causados ​​pela recente agitação social, revelando muitos obstáculos ao plano do presidente Cyril Ramaphosa de reanimar a economia no país. dificuldade.

De acordo com dados divulgados em junho pelo Banco da Reserva da África do Sul, o fluxo de investimento estrangeiro direto caiu para 6,1 bilhões de rands (equivalentes a aproximadamente 350 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2021 de 16 bilhões de rands (920 milhões de euros). Euros) registado no quarto trimestre de 2020.

Segundo dados da Unctad, as fusões e aquisições transfronteiriças na África do Sul também caíram significativamente, 52%, ficando em 1,9 bilhão de euros, representando a maioria dos fluxos totais.

Na última década, diz o Daily Maverick, a África do Sul tem lutado para atrair investimento estrangeiro devido à crescente incerteza política e política, bem como ao fraco crescimento. Ramaphosa venceu as eleições em 2018 com a promessa de reavivar o investimento por meio de um plano de reconstrução e recuperação econômica, estabelecendo uma meta de investimento de US $ 100 bilhões em cinco anos. A pandemia COVID-19 e uma série de outros problemas estruturais de longa data, incluindo a corrupção endêmica que congelou a confiança dos investidores e os combates em curso no Congresso Nacional Africano, cancelaram o plano ambicioso. [MV]