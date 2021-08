Fica branco no verão. Parece uma pergunta quase natural e quase objetiva. Não queremos entrar em discussões entre especialistas, que aliás dizem que também existem tintos excelentes para o calor. Esse é um fato que pode complicar a vida de muitas pessoas. Então, para nós da ProiezionidiBorsa, o branco é bom. Bem, mas existem muitos tipos de vinho branco: tranquilo, em movimento, aromáticoSeco, floral, fruta e muito mais. Para o verão, devemos escolher um vinho que refresque. Ao mesmo tempo, devemos escolher garrafas que não tenham um alto teor de álcool. Na verdade, dificilmente alguém o compraria no supermercado, mas este vinho branco vai com tudo. .

Vem das colinas de Alexandria

O vinho que hoje queremos recomendar ao nosso leitor vem do Piemonte. Não é de Langhe, no entanto, que todo mundo conhece O vinho perfeito para fazer vinho quente.

Estamos a falar da província de Alessandria, perto da Ligúria, Lombardia e também da Emilia-Romagna. Nas colinas de Alexandria, vinicultores famosos produzem Timurasu.

É um vinho de framboesa branca, típico de Tortona e Novi Ligure. Este vinho não conheceu um pouco de sorte na história: a região é muito propícia para a produção de vinho tinto, e é muito mais rentável. Então, com a invasão da filoxera, os vinhedos quase desapareceram. Recentemente, alguns produtores de vinho queriam trazê-lo de volta com grande sucesso.

Quase ninguém pega no supermercado, mas este vinho branco vai com tudo

Este vinho é realmente especial e único porque apesar de ser branco tem uma bela textura. Claro que com o tempo e com o envelhecimento a sua estrutura aumenta e permite-nos combiná-lo com carnes leves. Se o queremos mais fresco e leve, basta escolher um vinho pequeno. Em geral, é um vinho versátil que pode realmente satisfazer o paladar de todos.