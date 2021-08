Do estádio ao Mourinho entre atendimento, silêncio e fatos

Dan E Ryan Friedkin, Um ano depois: a noite estava entre 5 e 6 de agosto de 2020 Quando pai e filho assumiram formalmente o comando de Roma de James Pallotta por sua beleza 591 milhões de euros. Os dois homens do Texas, à frente do Grupo Friedkin (líder nos setores automotivo e cinematográfico, mas não só), concluíram negociações que duraram meses e foram retardadas pela emergência de saúde devido à pandemia de Covid-19. As negociações começaram no final de outubro de 2019 e começaram a funcionar um mês depois, graças a uma aceleração imediata indicando um fechamento iminente. No final do ano, chegou-se a um acordo sobre os números e no início de fevereiro de 2020 os assessores de Friedkin desembarcaram na capital, liderados por Mark Watts, para encerrar a due diligence.

Aí, porém, a inesperada eclosão do vírus Corona complica o processo, que realmente parecia estar se desenrolando: de março a junho, o mundo inteiro passa por um período surreal, que joga seu peso na economia global. As negociações para uma mudança de propriedade foram interrompidas repentinamente, mas Dan e Ryan parecem estar em um impasse. No verão, enquanto o mundo do futebol (e não só) recomeçava, o nome do kuwaitiano Fahad Al-Baker aparece entre os potenciais compradores da Giallorossi. Mas os dois estão determinados a completar o que começou há poucos meses: pandemia ou não, no início de agosto todos os documentos que autorizavam a mudança de Boston James Pallotta para Houston foram assinados por Dan & Ryan. “Eles serão grandes proprietários”, diz Pallotta, que há algum tempo busca compradores. “Mal podemos esperar para mergulhar em Roma”, responde o pai de Friedkin.

Atendimento constante

Poucas horas após o anúncio oficial, a Roma perdeu em Duisburg por 2-0 contra Sevilha Nas oitavas de final da Liga Europeia e conclui uma época difícil para dizer o mínimo. Há muito trabalho a ser feito para os novos proprietários e CEO Guido vinga, Concedeu temporariamente plenos poderes. Ausente, mas no mercado a Roma ainda pode contratar Kumbulla, Borja Mayoral, Pedro e (no extremo) Smalling, que foram comprados diretamente pelo Manchester United um ano depois por empréstimo. No início de setembro, Dan e Ryan lançaram sua primeira (e até agora única) entrevista no site oficial da Roma. “Acreditamos – como Ryan disse na ocasião – que Roma é um pouco como um gigante adormecido E não há razão para que este clube não deva, com o tempo, competir seriamente por títulos em todos os níveis. Com os fãs e a cidade atrás de nós, tudo é possível para a Roma ”. Eles exigem tempo e paciência para construir o projeto, é claro. Mas eles mostram imediatamente uma ruptura clara com a administração anterior. No primeiro torneio em 19 de setembro em Verona, Eles estão nas arquibancadas de “Bentegudi”.: O jogo permanecerá nos autos do caso Diawara. O secretário Longo (assinado dois meses depois em amarelo e azul) foi chamado a renunciar, o que também aconteceria alguns meses depois com o gerente da equipe Gombar pela sexta mudança contra o Spezia na Coppa Itália.

Roma costuma seguir Dan e Ryan Friedkin. Com todo o respeito por aqueles que achavam que o pai voltaria aos Estados Unidos depois que o negócio fosse fechado: nada disso. No dia 3 de novembro de 2020, surpreendentemente, foi anunciada a chegada dos portugueses (a partir de 1 de janeiro próximo) James Pinto O novo gerente geral. O recrutamento do Benfica de 36 anos surpreende a todos, incluindo os jornalistas, destacando outra vantagem da nova propriedade: a vontade de trabalhar nos bastidores, em silêncio, sem permitir que vazamentos ou boatos se infiltrem até que o negócio seja fechado . .

surpresa mo

Aqui está o que aconteceu no último dia 4 de maio: enquanto uma temporada muito negativa terminou em termos de resultados, poucos dias após a derrota por 6 a 2 para o Manchester United na semifinal da Liga Europa, Friedkin jogou a bomba (mídia e esportes, é claro) . Via Paolo Fonseca, Inside Jose Mourinho, Special One, um dos dirigentes de futebol de maior sucesso do século XXI. As negociações com os portugueses, a serem descobertas mais tarde, já decorriam há alguns dias, despercebidas. Assim, a participação de Mu se torna uma declaração de intenção, um sinal de força em um momento de dificuldade e frustração geral entre as massas. Que, como esperado, imediatamente encontra entusiasmo. A capital enlouquece e a publicidade ganha espaço nos jornais de todo o mundo. Aqueles que pediram a Dan e Ryan para atirar com uma bala naquela época ficaram satisfeitos. O próprio Dan pilota o avião que leva o técnico a Roma. “Eu estava convencido – disse Moe na Conferência de Apresentação do Capitol – da paixão de Friedkin.” Os proprietários, por seu lado, decidiram estar ao lado da equipa também neste mini tour que se realiza em Portugal.

José Mourinho durante a apresentação aos fãs

Fábrica deve funcionar

Também há um movimento ativo em relação a isso estádio próprio: Em 26 de fevereiro, o Conselho de Administração anunciou o abandono do projeto Tor di Valle, que Pallotta criou em 2013, mas que se tornou “impossível de implementar”. No entanto, a vontade de construir uma fábrica permanece: a área sobre a qual será construída ainda não foi definida. Mas o mesmo prefeito Raggi, dos Pilares do Il Romanista, confirmou que Friedkin também era ‘Determinado a construir’.

Pastores

Após a rescisão do acordo com a Nike para fornecimento de materiais técnicos, foi anunciado aquele com a New Balance em fevereiro passado, que usaria os Giallorossi desta temporada. Mais recentemente (meados de julho) a certificação da parceria com a Zytara Labs LLC – líder na criação de novos ativos digitais – como grande parceira global, que trouxe a plataforma para Roma consolidada bit digital como patrocinador que vai garantir ao clube mais de 35 milhões de euros ao longo de três anos.