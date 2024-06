Híbrido e elétrico em teste

O novo Lancia Ypsilon está disponível com dois motores, um híbrido e outro elétrico. O que surpreende positivamente em ambos é a configuração mecânica, que foi revisada em comparação com outros modelos Stellantis que usam a mesma plataforma CMP. Em particular, foi a estrada Alargado em 24 mm Em comparação com o Peugeot 208 GT, também foram realizadas calibrações específicas da direção e diferentes configurações da suspensão. E também por causa do baixo centro de gravidade – especialmente em um carro elétrico que tem baterias embaixo do carro – A dinâmica de condução excede definitivamente as nossas expectativas. Ypsilon segue caminhos estabelecidos com facilidade e é sempre seguro e preciso em suas entradas. Os sistemas de suspensão são um excelente compromisso entre esportividade e conforto, pois são capazes de absorver bem os choques na superfície. o Modo de condução Sou capaz de mudar o novo Epsilon Spirit: Normal, Sport e Eco são três formas diferentes de entender o carro e a diferença entre elas é perceptível. Em particular, o carro no modo Sport tornou-se mais responsivo, seja na versão híbrida ou elétrica. O Ypsilon pode ser uma sala aconchegante ou um carrinho divertido, embora nunca tenha sido desportivo (pelo menos com os motores atualmente disponíveis, o HF de 240 cv chegará em 2025). O híbrido é movido por um motor 1.2 litros de três cilindros 100 cv Com tecnologia híbrida moderada de 48V, além de transmissão automática e-DCT de 6 velocidades. Funciona em modo elétrico até 20% do tempo e é quase totalmente híbrido, podendo mesmo movimentar o carro apenas em modo elétrico. Tem boa entrega e A interferência da parte elétrica está bem coordenada com a parte térmica, mesmo que permaneça completamente tangível. O silêncio é bom considerando que se trata de um 3 cilindros, só quando você pisa com força no pedal do acelerador é que o barulho do motor entra na cabine. Elétrico, acionado por motor com 156 cv E com 260 Nm de torque, ele tem mais potência e a diferença pode ser sentida, principalmente na aceleração e na aceleração. A autonomia declarada é de 403 quilómetros e existe a possibilidade de passar de 20% a 80% de carga em 24 minutos. O silêncio é muito alto, principalmente na parte B Assistente de assistência ao motorista É de última geração e permite atingir o segundo nível de condução autónoma: o seu funcionamento não requer nenhuma intervenção significativa.