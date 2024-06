A indústria papeleira adora esta árvore, pois cresce rapidamente e produz um papel de excelente qualidade, sendo uma indústria importante em Portugal. Mas que danos esta árvore causa ao meio ambiente?

Os eucaliptos são comuns em Portugal e fazem parte da paisagem do país há muitos anos. Essas árvores são conhecidas por suas características físicas únicas, crescimento rápido e usos múltiplos. No entanto, a utilização do eucalipto em Portugal também suscitou preocupações sobre o seu impacto no ambiente.

Há vários anos plantámos eucaliptos à volta da nossa villa e em poucos dias os vizinhos queixaram-se e pediram-nos para removê-los porque danificariam as suas terras. Eles argumentaram que tinham o direito legal de insistir na remoção das árvores, mas não queríamos discutir com eles e respeitamos o seu pedido. Isso mostra o quanto muitos estão preocupados com a natureza invasiva desta árvore. Também é altamente vulnerável ao fogo, pois esta árvore queima rapidamente.

Eucalipto, amigo da fabricação de papel

A indústria papeleira em Portugal tem uma longa história e depende fortemente do eucalipto. A história da indústria remonta ao início do século XVI. Ao longo dos anos, a indústria passou por mudanças significativas em resposta aos desenvolvimentos políticos, económicos e tecnológicos. Hoje, Portugal é o lar de vários grandes intervenientes na indústria do papel, produzindo uma variedade de produtos de papel. No entanto, o impacto da indústria no ambiente também foi motivo de preocupação.

Atualmente, a indústria papeleira em Portugal é dominada por alguns grandes players, incluindo Navigator, Altri e Renova. Seus produtos são vistos em todos os lugares. Veja o último pacote de papel A4 que comprou: muito provavelmente é do Navigator, um produto económico e de elevada qualidade. Essas empresas produzem uma ampla gama de produtos de papel, incluindo papel para impressão, papel higiênico e materiais de embalagem.

A Navigator é uma importante indústria portuguesa. Além de produzir uma variedade de produtos de papel com uma capacidade de produção impressionante. Por exemplo, a fábrica de papel da Navigator em Setúbal tem uma capacidade de produção de 1,6 milhões de toneladas por ano. A indústria também beneficia da abundância de recursos renováveis ​​em Portugal, como o eucalipto e o pinheiro, utilizados para produzir pasta e papel.

A Navigator é uma grande indústria portuguesa e também o primeiro produtor europeu e quinto mundial de pasta branqueada de eucalipto (BEKP). Em termos de economia, a Navigator representa cerca de 1% do PIB, cerca de 3% do total das exportações portuguesas de mercadorias e cerca de 6% das mercadorias contentorizadas portuguesas.

A verdade é que não têm intenção de deixar de usar e cultivar eucalipto. Tanto quanto sei, não existe alternativa prática a esta árvore, pois a sua taxa de crescimento é excepcional.

Fósforos gigantes

Portugal tem a maior área de plantações de eucalipto de qualquer país do mundo proporcional à sua dimensão, com plantações de eucalipto de uma única espécie cobrindo um quarto das nossas “florestas”. Você pode encontrar mais detalhes aqui ou pesquisar “Climate Home News”. Eles descrevem os eucaliptos como “fósforos gigantes”.

“O eucalipto é mais perigoso do que outras árvores”, disse João Branco, presidente do grupo ambientalista Quercus. Branko, engenheiro florestal, acrescentou: “As folhas e a casca são muito inflamáveis, e tiras de casca caem dos troncos e são carregadas pelo vento, fazendo com que o fogo se espalhe”. “Extensas áreas do centro e norte do país estão quase totalmente cobertas por eucaliptos e contribuem para este tipo de incêndios.”

Os eucaliptos são árvores altas e perenes que podem atingir 70 metros de altura. Possuem casca lisa que se desprende em tiras, revelando uma camada colorida por baixo. Os eucaliptos são conhecidos pela sua rápida taxa de crescimento, com algumas espécies crescendo até 3 metros por ano. Em Portugal, os eucaliptos são habitualmente utilizados para a produção de papel, madeira e óleos essenciais. A madeira também é utilizada na construção e as folhas na medicina tradicional.

O eucalipto, ame ou odeie, veio para ficar

O eucalipto foi introduzido em Portugal no final do século XIX e as primeiras plantações estabeleceram-se na região centro do país. As árvores rapidamente ganharam popularidade devido à sua rápida taxa de crescimento e aos benefícios econômicos que proporcionam. As plantações de eucalipto tornaram-se uma importante fonte de rendimento para muitas comunidades rurais portuguesas e as árvores também têm sido utilizadas para combater a erosão do solo. No entanto, a expansão das plantações de eucalipto teve um impacto significativo no ambiente, suscitando preocupações quanto ao seu impacto na biodiversidade e na qualidade do solo. Apesar destas preocupações, os eucaliptos continuam a ser uma parte importante da cultura e tradição portuguesa.

A utilização de eucaliptos em Portugal tem suscitado preocupações sobre o seu impacto no ambiente. Foi demonstrado que as plantações de eucalipto têm um impacto negativo na biodiversidade, porque fornecem pouco habitat para espécies nativas. As árvores também consomem grandes quantidades de água, o que pode secar o solo e reduzir a disponibilidade de água para outras plantas. Estas preocupações levaram a apelos a uma maior regulamentação das plantações de eucalipto em Portugal, com alguns apoiantes a apelar à proibição do seu cultivo em algumas áreas.

Em conclusão, os eucaliptos têm sido uma parte importante da paisagem e da economia de Portugal há centenas de anos. Embora continue a ser um importante símbolo cultural em Portugal, é importante que o seu cultivo seja gerido de forma a minimizar o impacto negativo no ambiente.