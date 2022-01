Na mesa 100 mil empregos não ofereceremos descontos.

A guilda vai “ouvir” mas “não vai descartar” o jogo de Tim “que” importa para ela Mais de 40 mil trabalhadores porém em geral – entre internos e externos – os encargos Quase 100.000 empregos. A posição do secretário-geral do Uilcom Uil, Salvo Ugliarolo, determinou o expediente de Tim com Adnkronos em função da reunião, atualmente marcada para 25 de janeiro, entre os sindicatos e o novo CEO e a retomada do confronto com o governo recém solicitado pelo sindicato. “A partir da reunião com o novo CEO da Tim, esperamos poder aproveitar as vantagens da visão de propriedade do novo diretor da empresa, esperamos entrar no mérito de tudo isso com o Dr. Pietro Labriola que será, muito provavelmente, o novo diretor, conforme indicado e deverá ser nomeado para um conselho de administração que quase certamente acontecerá alguns dias antes da reunião com os sindicatos.” “No dia 25 de janeiro iremos ouvir o CEO, e também iremos representar nossa visão E antes de fazer qualquer declaração, queremos estar em condições de formar uma imagem clara de quem será chamado para liderar esta empresa”, argumenta novamente.



E no arquivo de Tim, a federação também espera “Para retomar o confronto que começou em dezembro passado com o ministro Giorgetti e o ministro Colao”, e para isso ‘Acabamos de escrever para o governo’ “Para retomar as linhas do que foi dito” na reunião do final de 2021, em que revelamos “uma posição preliminar”. Ogliarolo reitera que o jogo de Tim “é um jogo que deve ser atendido da maneira certa em termos de gestão. Não só a infraestrutura e o desenvolvimento de ativos estratégicos em nosso país estão em jogo

como comunicaçãoMas também afeta a estabilidade profissional, que para nós é uma pedra angular importante.” Por isso, na reunião com o novo CEO, queremos entender a visão do novo CEO e, sobretudo, quais são as garantias e a confiabilidade do que é o entorno profissional e, portanto, a defesa dos empregos.” Ugliarolo explica que “Como secretário-geral da Uilcom, como Uil, lembro que temos uma cultura e um estilo e não colocamos a carroça na frente dos bois.”

“A Giorgetti e Colao – explica Ugliarolo – já dissemos que para nós hoje, há possibilidades de dar perspectiva a esta empresa tentando unir forças, e assim tentar Criar uma empresa na qual o tema Open Fiber também esteja unido.” “Escrow – ele continua observando – também passa hoje da estrutura acionária dentro da Tim com a participação da Cdp dentro da estrutura acionária. Acreditamos que este é o caminho – e ainda é hoje, espero, o método – que é Fortalecimento do governo e do estado dentro da base de acionistas Dando a esse antigo monopólio a oportunidade de continuar investindo na construção de infraestrutura de rede – em seu contexto mais abrangente – em relação ao nosso país.” Estamos firmes na posição” diz o secretário geral da Uilcom Uil que lembra como em Tim “”Em 10 anos, foram 5 anúncios: a cada dois anos os escorpiões voltam.” Em dez anos, a empresa conseguiu cinco diretores administrativos: Depois de Franco Bernabé, em seu segundo mandato em 2007-2011, Marco Patuano foi nomeado no cargo de 2011 a 2016, depois Flavio Cattaneo chegou de 2016 a 2017, depois veio Amos Genisch – expressão do sócio francês Vivendi – em seu escritório a partir de 2017 para 2018 E, finalmente, Luigi Gubitossi como CEO da TIM de 2018 a novembro de 2021. “Enormes responsabilidades para com a política italiana que deram ativos a uma empresa como telecomunicações – E é uma estratégia – em mãos estrangeiras.”