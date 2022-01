O que aconteceria com a Itália se Ursel preferisse desafiar o macarthismo no MBS?

Na verdade, a notícia não teve o efeito explosivo que alguns esperavam. Depois de recusar a oportunidade de tirar o Monte dei Paschi do estado, De fato, a Unicredit estuda a possibilidade de adquirir o Otkritie, sétimo banco de ativos da Rússia. correto? florido?

As confirmações são esperadas da Piazza Gae Aulenti. Mas o fato de circularem rumores sobre Ricardo, irmão de Andrea Orsel, como vice-diretor administrativo e chefe de banco global da Vtb, organização da qual Otkritie tem um acionista, deixa claro que algo está fervendo. um pote. Quando você começa a raspar o fundo do barril de análise, ignorando um pouco a inferência explícita, geralmente significa que a ordem da equipe é disparar granadas de fumaça para poluir o ar. e fazer o composto óptico.

Por si só, o processo faria sentido. Pelo menos, os números estão à mão. Também possui algumas semelhanças com o Monte dei Paschi. De fato, o instituto foi resgatado em 2017 pelo Banco Central da Rússia e hoje parece não apenas lucrativo, mas também em rápido e rápido crescimento. Otkritie – que em russo significa Abertura – Na verdade, tem muito a oferecer. A taxa de retorno sobre o patrimônio tangível do banco é de cerca de 19%., em comparação com uma taxa básica mais modesta de 8% mantida pelo UniCredit. Mas acima de tudo, possui um rácio de crédito malparado, que caiu para menos de 3% dos ativos de cerca de 10% em 2018..

trabalho duro. Uma daquelas coisas que só as mulheres podem fazer, porque são geradoras automáticas de potenciais dificuldades e de um baixo coeficiente de aprovação geral. Em vez disso, Elvira Nabiullina, a presidente do Banco Central da Rússia, sentiu que era um esforço de longo prazo para construir sua reputação e credibilidade ao implantar o sistema.. Pequenos detalhes: Com sua orientação, O Banco da Rússia elevou as taxas de juros de 8,5% de 2017 para 8,5%, com 100 pontos base atingindo 100 pontos base apenas na última reunião do conselho em 17 de dezembro.. Apesar disso, os preços ao consumidor subiram 0,56% de 1º a 10 de janeiro, de 0,26% na semana encerrada em 27 de dezembro, elevando a taxa de inflação anual da Rússia para 8,6%. Em Moscou não acredite no conto de fadas da transitoriedade. E eles estão prontos a tempo.

Qual é o objetivo da Unicredit? Aquisição de uma quota ou cisão, ou para um grande objetivo que a instituição empreende? Otkritie tem um patrimônio líquido de US$ 7,4 bilhões e contas regulares, mas seu negócio principal é corporativo, não empréstimos de varejo, e ela vai esbarrar na luta por participação de mercado com o gigante estatal Sberbank, que tem US$ 88 bilhões em capitalização. Em suma, o processo dos arriscados. Quase como pioneiros. Mas até agora, apenas os números. Mas há muito mais do que isso: Se Andrea Orcel realmente confirmar o interesse, na verdade reduzirá o índice de credibilidade italiano.

Como net Rote e qualquer parâmetro, a mensagem será clara: É melhor investir em um banco com carreira empréstimos corporativos Em um país com maior risco de sanções do que em Monte dei Paschi após o resgate e a interrupção do estado. Além disso, é melhor investir no banco de um país que está mesmo sob a ameaça de exclusão da OTAN do sistema internacional de pagamentos SWIFT do que jogar o jogo do terceiro magnata do crédito da Itália de 209 bilhões do fundo de recuperação, Pnrr e 6% PIB. Não é um bom sinal. com certeza.

Por outro lado, o ar está ficando mais pesado. ênfase, A epidemia de informação de Omicron e Djokovic por acaso está distraindo a opinião pública da realidade Mas dentro de um mês o clima da lua de mel começou a mostrar as primeiras rachaduras. Uma pessoa já está pensando em entrar em contato com um advogado. A difusão fala claramente, demais. Na última sessão da semana fechou em 140 pontos base na região. No mesmo dia, o espanhol Bono – com desconto intradiário de +11% em relação à tendência de alta global definida pelo Federal Reserve – registrou 68 pontos base. Alvo. O aumento dos retornos dos BTPs leiloados – com as ações de 3 anos retornando ao status positivo pela primeira vez desde 2020 – atuam como a primeira bandeira vermelha levantada pelo salvador: Tenha cuidado para ir muito longe égua magnum Títulos soberanos, porque o serviço de resgate prestado pelo Banco Central Europeu não é garantido em serviço permanente. Seu contrato de serviço termina em 31 de março.

Mas isto não é o suficiente. No Eurogrupo depois de amanhã, A União Europeia anunciou que apresentará um lembrete amigável À Itália pelo atraso na ratificação do novo Tratado de Mais. Só falta nós, Alemanha, França e Portugal. Berlim se justifica porque está aguardando um parecer consultivo sobre o assunto do tribunal de Karlsruhe. Paris e Lisboa estão em construção, tanto que alguém ousaria pensar em sentar-se no rio amanhã para chegar a Bruxelas com o trabalho feito. Por outro lado, Roma é o estudante clássico despreparado. E sem justificativa. Claro, é um arquivo lembrete amigável Mas o mais tardar em outubro passado, O ministro da Economia, Daniel Franco, garantiu aos parceiros e instituições que os prazos serão respeitados.

Este não era o caso. E Mes, além de evocar cenários de duelo interno dentro do governo Conte, hoje também representa em sua versão atualizada a possibilidade Possibilidade alternativa do BCE a Pepp, Como destinatário da troca de títulos soberanos agora detido pelo banco central. Além disso, ao aumentar sua disponibilidade, MesBonds super garantidos serão emitidos para financiar empréstimos a países que precisam deles. Em que circunstâncias? E com que garantias básicas, Reservas de ouro como recentemente proposto pelo professor Quadrio Corzio, patriarca com Romano Prodi do conceito de Eurobonds como um desvio da monetização da dívida?

E o próprio PNRR não ficará isento do risco de revisões drásticas após uma auditoria europeia, aliás, mais um motivo para pressionar a nossa dívida pública e a dinâmica do spread. Além da aura quase trágica que até agora cercou o governo Draghi. O que espera a Itália, entre agora e o final de março, quando o programa de Pepp termina e nossas dívidas estão no limbo com total incerteza? Por que o atraso na ratificação do MEE? A Omicron tem funcionado até agora como uma cortina de fumaça, mas não vai durar para sempre. De fato, a narrativa parece mudar rapidamente de tom e abordagem.

E isso deve ser assustador. Também à luz deste artigo de guardiãoE



Editorial no jornal britânico The Guardian em 9 de janeiro de 2022

Fonte: The Guardian Online

Curiosamente, não foi relançado com manchetes de oito colunas pela imprensa italiana que normalmente pendem sonhadoramente dos lábios do jornal. deixou Britânico: Mais cedo ou mais tarde, a democracia deve ser restaurada na Itália. Curiosamente, ninguém no governo se opôs, nem mesmo o ministro Di Maio. Talvez porque se a narrativa da epidemia mudar, como já está acontecendo, mas as medidas tomadas pelo governo não forem revertidas, Parece que a ideia básica é transformar o estado de emergência em estado de exceção e impô-lo novo natural?

traduzido, Atenção ao entusiasmo excessivo no necrotério por qualquer fortalecimento do sistema do Corredor Verde até a constitucionalidade, porque ainda pode estar em vigor e visar outra coisa. Em suma, se por um momento o CEO da Unicredit pensa em investir em um país que é visto como o inimigo E, dadas as altas apostas do regime de sanções, em vez de se enraizar no sistema italiano, haverá uma causa. Ele disse vulgarmente, só para concluir, Andrea Orsel é um homem que tende a não enganar. E alguém no Palazzo Chigi sabe disso.