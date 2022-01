Mentiras de políticos italianos sobre o Ministério da Educação

Você se lembra da tragicomédia nacional em Reparação ME? A fonte de desastres futuros para alguns, a panacéia para todos os males de outros. O fato é que o Eurogrupo se reunirá amanhã para avaliar sua implementação e faltam apenas quatro países, incluindo a Itália. França e Portugal estão em fase avançada de aprovação pelos seus parlamentos, enquanto a Alemanha aguarda pela decisão do Tribunal Constitucional sobre o recurso dos liberais (que estão agora no governo), que manifestaram a sua oposição. Nosso país é o único que vai para a escola amanhã despreparado sem justificativa. E dizer que o “melhor” governo havia prometido aprová-lo até o final de 2021.

A reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou seja, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, permitirá obter um dossier Fundo de Resolução de Controvérsias Bancárias Se um único fundo de decisão se revelar insuficiente para apoiar alguns dos sistemas bancários nacionais em crise. O memorando de entendimento que os governos devem assinar hoje para receber empréstimos emergenciais será substituído por uma carta de intenções sobre as reformas a serem aprovadas. É este ano, o novo Itens de Ação Coletiva Eles serão fixados em todos os títulos do governo recém-emitidos com um prazo inicial de mais de 12 meses. Ele prevê um voto dos detentores de títulos para aprovar uma possível solicitação de reestruturação de dívida.

Em suma, regras mais simplificadas e aparentemente mais eficientes para lidar com crises. Escrevemos extensivamente sobre os perigos do novo mecanismo de gestão ambiental nos últimos anos. Mas o assunto desapareceu do radar. Ninguém mais fala sobre isso, no entanto, enquanto o governo Conte estava no poder, parecia uma necessidade nacional iminente de concordar com a reforma.

De fato, o PD e a Itália Viva na então maioria “amarela e vermelha” e a Forza Italia da oposição pediam todos os dias ao primeiro-ministro que pedisse mês saudável, ou seja, os empréstimos “incondicionais” da instituição ligados à luta contra a epidemia, que para a Itália chegarão a um máximo de 36 bilhões de euros.

Mentiras sobre cuidados de saúde MES

Que argumento os proponentes apresentaram para justificar a proposta? Economizaremos muito dinheiro com o MES Health e reformaremos a saúde a um custo muito baixo. Bem, na sexta-feira passada, o BTp de 10 anos ofereceu 1,33%, enquanto vínculo UE Apenas 0,13% da mesma duração. O empréstimo de dinheiro do ESM agora custará aproximadamente 1,20% ao ano, sujeito a taxas. No período de 30 anos, estamos em 2,05% versus 0,65%. A diferença neste caso é de 1,40%. Números significativos, no entanto, já que nenhum dos partidos pró-ESM está mais clamando por seus empréstimos. De fato, para colocar nas palavras dos defensores da Itália Viva, “MES agora é Draghi”.

A história revela a hipocrisia e as mentiras que os políticos contaram aos italianos. A Itália não precisava do MES de saúde por razões econômicas, se não (talvez) marginalmente, mas para criar as condições para que Mario Draghi viesse ao governo e sinalizasse que Roma se curvava a ele em Bruxelas. Por outro lado, a reforma do EMG não foi apressada como eles queriam que acreditássemos e, sobretudo, não foi sem riscos. Estamos enviando aos mercados uma mensagem perigosa, que é que a Europa tem mecanismos mais flexíveis para renegociar dívidas quando necessário. Uma carta que em teoria pode ser verdadeira, antes de tudo, para países altamente endividados como a Itália. Imagine a alegria de quem nos empresta dinheiro porque sabe que eventualmente será mais fácil para Roma quebrar acordos e impor perdas aos credores.

É legítimo ter opiniões diferentes sobre o ESM, pois ele realmente é sobre todas as questões da vida. O problema é a má fé da imprensa e da política quando usam o argumento para atingir objetivos não declarados.

O primeiro a rejeitar a ideia de pedir empréstimos de saúde da Europa foi o próprio Draghi há menos de um ano, afirmando que a diferença de juros era mínima. Agora que ele subiu os degraus da guarda, por que nenhum repórter pergunta se ele mudou de ideia? E por que, se estamos precisando de dinheiro para a saúde, com o PNRR, o governo destinou apenas 20,2 bilhões para esse item em seis anos de um total de 235? Por que o mesmo governo espera que a relação entre gastos com saúde e PIB diminua nos próximos anos, apesar do que temos falado durante a pandemia? Não seria o caso que a política italiana descaradamente parou mal intencionado em quase todas as questões que afetam os corpos vivos das pessoas?

