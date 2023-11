Qual motor a Husqvarna tem? Você ficará surpreso

Poucas pessoas conhecem as origens da marca Husqvarna e a sua posição atual no panorama global da indústria de duas rodas.

Para os entusiastas das motos, será interessante conhecer a história da marca utilizada pelas diversas fábricas que se dedicam à produção de pistolas para o exército sueco. O nome da empresa pode ser traduzido como “negócio doméstico” e deriva da cidade onde foi fundada. O logotipo da empresa era originalmente um cano de arma com uma mira no topo.

De 1689 a 1989, em trezentos anos, Husqvarna era um fabricante de armasSomente a partir de 1872 começou a diversificação da produção: máquinas de costura, eletrodomésticos, bicicletas, motocicletas (a partir de 1903) e serras. Como mencionado anteriormente, no início do século passado a empresa começou a produzir motocicletas, mas somente em 1920 foi produzida uma motocicleta com características técnicas (V-twin 4 tempos com cilindrada de 550 cc) semelhantes às Harley Davidson e Indian.

A história da marca no imaginário colectivo está associada a inúmeras vitórias no enduro e no crossover, mas se olharmos bem, a produção pré-guerra estava orientada para as motos de estrada, com a marca a conquistar uma boa parte das vitórias no Campeonato da Europa de 500 cc. e o mercado. Nas décadas de 1960 e 1970, as motos inglesas que anteriormente dominavam todas as categorias foram eclipsadas pelas motos de dois tempos As bicicletas off-road da Husqvarna venceram em todas as categorias (125, 250 e 500).

Husqvarna está mudando de mãos

A divisão de motocicletas foi vendida em 1987 para a Cagiva, juntando-se a um grupo que também incluía a MV Agusta, e por sua vez foi vendida para a BMW em 2007. Em 2013, o poderoso grupo bávaro foi vendido à Pierer Industrie AG, propriedade do empresário Stefan Pierer. Ele também é CEO da KTM e está transferindo imediatamente a produção para a Áustria.

Com os investimentos vieram também motos competitivas para corridas de Moto 3. Em 2020 começou a cooperar com a equipe Max RacingAcompanhou a equipa de Max Biaggi e as suas vitórias na divisão inferior do campeonato de MotoGP com os pilotos Lopez e Fenati. Em 2022, os dois pilotos da equipa foram substituídos por Sasaki e McVey, uma escolha que se revelou acertada: McVey venceu o Grande Prémio da Malásia, mas era o piloto mais velho de Moto3 na altura.

Também se falou em lançar a marca no MotoGPMas a KTM preferiu investir na GasGas. Mais uma marca do mundo da empresa austríaca que tinha uma forte relação com as estradas de terra. No próximo ano, Pedro Acosta estreia-se na KTM Satellite Team, tentando desde já mostrar uma prestação de altíssimo nível. Veremos se no futuro haverá oportunidade de ter mais duas motos de primeira linha na pista, aproximando-nos da Ducati que tem 8 Desmosedicis.

O relançamento terá repercussões importantes. No entanto, embora a marca Husqvarna faça parte do grupo austríaco, posteriormente transferiu a produção de parte do grupo para a Índia. Esta estratégia resulta da ampliação do acordo que liga a KTM à marca indiana Bajaj Auto desde 2007.