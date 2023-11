AMP-Borsa hoje ao vivo | Previsão positiva na Piazza Affari e muitos dados macro chegando. Cuidado com o petróleo e a Eni

Praça de Negócios





Os futuros do Eurostoxx 50 estão subindo ligeiramente às 8h00 de quinta-feira, 30 de novembro (+0,10%), positivos, mas cautelosos, também porque os dados macro da China não são bons. Esperam-se hoje atualizações importantes tanto na Europa como nos EUA, uma vez que são altamente respeitados pela Reserva Federal e pelo Banco Central Europeu. De facto, são esperados dados sobre a inflação em Itália e na Zona Euro e sobre o Índice de Despesas de Consumo Pessoal nos Estados Unidos, que acompanha as alterações nos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores nos Estados Unidos.

A Cop28 começa hoje no Dubai sobre as alterações climáticas e é também o dia da (adiada) reunião da OPEP+. Enquanto isso, o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiu 0,65%, para US$ 78,35 por barril.

Calendário total

entrevista OPEP+ (Online) sobre cortes de produção em 2024

08h00 Alemanha, vendas no varejo de outubro

8.45 Braço de inflação França (8:45) e Itália (11:00)

11h00 Zona Euro, inflação de novembro

11h00 na zona euro, a taxa de desemprego de outubro

14h30 nos EUA, novos pedidos de desemprego em novembro

14h30 EUA, renda e gastos pessoais em outubro

14h30 nos EUA, índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de outubro

Às 16h00 nos EUA, começam as vendas de casas em outubro

Clima, Cop28 começa em Dubai

A cimeira climática das Nações Unidas, COP28, começa no Dubai, com o aquecimento global e a saúde no topo da agenda. Espera-se que os Emirados Árabes Unidos, que acolhem a reunião, provem que a cimeira pode produzir resultados tangíveis. Ao abrigo do histórico Acordo de Paris, que começou em 2015, países de todo o mundo concordaram em limitar o aumento da temperatura global a bem menos de 2 graus Celsius e, idealmente, a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas as estimativas da ONU indicam que as tendências actuais irão exceder em muito os aumentos superiores a 2 graus Celsius. A reunião continua em Dubai até… 12 de dezembro.

Um acordo entre Israel e o Hamas para estender a trégua

Na quinta-feira, o Hamas confirmou que foi alcançado um acordo sobre “A trégua foi prorrogada pelo sétimo dia». A mídia internacional noticiou isso, citando uma declaração do Movimento Islâmico Palestino. Anteriormente, as Forças de Defesa de Israel tinham escrito numa publicação na sua conta X que a trégua em Gaza continuaria “à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação de reféns”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Doha explicou que a trégua em Gaza será hoje prorrogada “sob as mesmas condições anteriores – nomeadamente um cessar-fogo e a entrada de ajuda humanitária – no quadro da mediação conjunta entre o Estado do Qatar, a República Árabe do Egito e os Estados Unidos da América.”

Na Avary Square, preste atenção…

Segundo o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, a participação do Estado no… Eni Explorando os efeitos do plano de recompra da empresa na base de acionistas: “É uma proposta lógica, é uma boa ideia”.

MFE As vendas de publicidade em Itália estão a crescer 1,5% este ano, talvez um pouco melhor, depois dos +9% registados em Novembro, disse o CEO Pier Silvio Berlusconi.

Para um projeto de plataforma de TV europeia, a Mfe recebeu manifestações de interesse não só de Portugal, mas também de mercados mais vastos, disse Berlusconi, acrescentando que a subsidiária alemã ProSiebenSat.1 deve concentrar-se no seu negócio principal de TV e rentabilizar outros negócios.

Franco belga Recebido de Banco BBR Compromisso de exercício de todos os direitos de opção relativos a um aumento de capital no valor total de 10 milhões de euros.

BF e UCapital24 concluíram hoje sua captação de capital.

AxorDia do Investidor (15h00) em Torino; Conferência de imprensa (13h30). No exterior, há atualizações nas contas da fabricante francesa de bebidas alcoólicas Remy Cointreau e coleção de sapatos no Reino Unido Dr.. (Todos os direitos reservados)