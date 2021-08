“Não cedemos à chantagem” – Corriere.it

A partir de Gian Luca Pozzano

A coleção Bella, um ícone do Made in Italy, tem sido intrusiva. Medidas foram tomadas imediatamente para proteger os dados confidenciais. Talvez o motivo tenha sido o recente anúncio da listagem da bolsa de valores

O sistema de moda também está sob ataque de hackers. Nos últimos dias, o grupo Ermenegildo Zegna sofreu um hack em seus sistemas de informática, denominado “ransomexx”. “Assim que soube do ocorrido, a empresa iniciou imediatamente uma investigação criminal conduzida por especialistas externos e tomou as medidas necessárias para garantir a segurança de sua rede”, disse. Corriere della Sera Gildo Zegna, CEO do Grupo. Não sucumbimos de forma alguma a qualquer tipo de chantagem. “Esta foi a nossa resposta imediata”, disse o CEO. “Imediatamente tomamos medidas para proteger os dados e todos aqueles a eles associados. Seja para com nossos clientes, nossos consumidores ou nossos investidores.: O anúncio recente de que o Biella Group será listado na Bolsa de Valores de Nova York até o final de 2021. Um anúncio que pode ter sido um dos elementos que levaram ao ataque no início desta semana.

O grupo também anunciou que a empresa havia informado as autoridades competentes. “A investigação ainda está em andamento e queremos garantir aos nossos clientes e parceiros de negócios que nossas equipes estão trabalhando muito e fazendo o melhor para resolver a situação. Nossa principal prioridade é garantir a continuidade dos negócios em um ambiente seguro e protegido.”».

O Grupo Zegna representa uma das pedras angulares do estilo masculino italiano no mundo. O anúncio da listagem na Bolsa de Valores de Nova York em julho de 2021 foi uma oportunidade para lembrar o papel fundamental do Grupo Zegna. Desde sua criação em 1910 pelo fundador Ermenegildo Zegna, o grupo evoluiu de um fabricante exclusivo de roupas e tecidos masculinos para um fornecedor de produtos de luxo para clientes em todo o mundo. Em dezembro de 2020, a Zegna estava presente em 80 países com 296 lojas diretamente. Em 1991, foi a primeira marca de luxo masculina a entrar no mercado chinês: em 2019, a Grande China respondia por 35% do faturamento total do grupo em vestuário, acessórios e tecidos.

“Há mais de 111 anos, meu avô e seu homônimo fundaram a Zegna com a crença de que o cuidado com o meio ambiente, a sociedade e as pessoas deve ser a base para a criação dos melhores tecidos e de uma marca de sucesso – anunciada por ocasião do anúncio da inclusão de Gildo Zegna, CEO do Grupo -. Desde então, orgulhosamente seguimos seus passos para nos tornarmos a coleção de luxo italiana mais autêntica do mundo. O anúncio da listagem ressalta o sucesso de nossa estratégia de focar continuamente no patrimônio da marca Zegna, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa herança e ética de sustentabilidade e a exclusividade de artesanato que tornou nosso nome sinônimo dos mais altos níveis de qualidade e luxo global.. Após a conclusão da transação, a família Zegna manterá o controle da empresa e continuaremos a investir em criatividade, inovação, talento e tecnologia para apoiar nossa liderança no mercado de luxo global. ”