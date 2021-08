Lira velha, 500 moedas que podem valer até 15 mil euros

Uma moeda de 500 liras pode render uma grande quantidade. Na verdade, se estamos prestes a cunhar uma moeda, estamos falando de um verdadeiro tesouro.

A harpa exerce magia atemporal. Talvez pela carga de saudade que dá a quem a viveu, mas também por uma certa tendência das moedas antigas a aumentarem gradualmente o seu valor ao longo do tempo ao serem retiradas. E aqui, de repente, de nossos velhos bancos, podem brotar moedas de valor incrível, que muitas vezes nem percebemos. Claro, com certeza. Nem todas as moedas herdam uma grande quantidade. No entanto, se você prestar atenção a um determinado detalhe, pode apostar que pode se tornar, se não rico, pelo menos mais inchado nos bolsos.

O bom é que qualquer pessoa o pode fazer porque todos temos em casa pelo menos algumas moedas antigas que não tivemos tempo de converter em euros. Ou simplesmente ter uma memória tangívelUma memória de infância ou uma moeda velha cobiçada. Basicamente, não se trata apenas de numismatas ou colecionadores de moedas. Qualquer um de nós pode encontrar fortuna com uma pequena moeda. Ainda melhor com alguns detalhes incomuns.

Não é apenas uma moeda: 500 lira é igual a ouro

Aqueles que são alguns anos mais velhos certamente se lembrarão da 500 Lira Caravelle, ou da moeda que representa os três navios de Cristóvão Colombo navegando para o Novo Mundo. Uma história muito especial é essa moeda, que não foi cunhada inicialmente graças a outros que festejaram o centenário da unificação da Itália. No entanto, no início dos anos 1960, A versão de teste já existeÉ comercializado de forma muito limitada. Mas como você nunca sabe o que pode acontecer na vida, se você tiver uma dessas 500 liras, vale a pena assistir. Especialmente se no verso, inferior esquerdo, devemos notar a escrita “Prova”.

Um detalhe a ter em atenção são as velas da caravela. Na versão demo, na verdade, eles eram direcionados contra o vento, o que é correto após a entrada em vigor das 500 liras. Fala-se de apenas 2.200 amostras cunhadasÉ uma peça extremamente rara. Os detalhes técnicos falam de uma moeda de 835% de prata, 29 mm de diâmetro e 11 gramas de peso. Para além de tudo isto, o valor desta peça única pode ir até aos 15 mil euros, no caso do Brilhante Uncirculado. Além da “velha” lira …