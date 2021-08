Os gastos com cartão eram 80% maiores que antes da crise

A quinta onda do vírus foi um copo de água fria para todas as empresas que vivem do turismo. A retomada das infecções coincidiu com o início da alta temporada, o que fez muitos temer um retrocesso na chegada de viajantes internacionais, como já acontecia em 2020. Mas, nesta ocasião, a retomada do turismo. Continue apesar do surto de vírus. nacional e internacionalmente.

Os dados de gastos e reservas do cartão são mostrados nas plataformas A Grande melhora nas últimas semanas. Essa recuperação ainda está longe dos níveis pré-pandêmicos para o turismo internacional, mas a tendência vem apresentando uma melhora acentuada graças ao fim das restrições, que também beneficia a chegada de viajantes estrangeiros.

Pelos cadastros do BBVA em agências bancárias, os gastos em julho foram com cartões estrangeiros 21% menos do que em julho de 2019. Esse número é o melhor entre todos os obtidos desde o início da epidemia, aliás, é menos da metade da queda registrada em junho, primeiro mês completo sem alerta. Especificamente, a queda nos gastos em junho foi de 45% em relação ao mesmo mês de 2019, o que significa que a queda foi mitigada em 24 pontos percentuais.

É importante observar que os dados sobre gastos com cartão são um tanto exagerados nesta crise, à medida que os consumidores reduzem suas compras em dinheiro. Porém, quando comparados aos registros de surtos mais conhecidos, também foi observada intensa reativação. Em julho houve Maior redução mensal nos cortes de gastos de turistas estrangeiros desde o início da epidemia, de -45% em junho para -21% em julho.

A recuperação foi perceptível mesmo em relação ao verão de 2020. Julho foi o único mês em que foi permitido um certo afluxo de turistas, visto que as fronteiras foram novamente fechadas em agosto devido à pandemia. Naquele mês de julho de 2020, a queda nos gastos com cartões estrangeiros foi de 60%, uma queda Três vezes a corrente.

nos dados aldeão A queda nos gastos externos de maio para julho também foi significativa. Em alguns casos isolados, os gastos já ultrapassaram o registrado antes da pandemia. Na maioria, como de costume, os gastos ainda são significativamente menores, mas com tendência positiva que continua desde o fim do estado de alarme apesar da epidemia do vírus.

Além das despesas já realizadas, inserir dados Novas reservas Eles também fizeram um grande progresso. A SiteMinder (empresa que presta um serviço de gestão de reservas de hotéis) publica diariamente os números das entradas de novas reservas de hotéis por país e, no caso da Espanha, ocorreram duas fases distintas desde o fim das restrições. O primeiro foi o pico de influxo de reservas no final de junho e início de julho, que por alguns dias ultrapassou os níveis pré-pandêmicos.

Este salto foi temporário, devido a Atraso na preparação para as férias. Em seguida, a partir de meados de julho, houve uma fase de recuperação mais estável, embora não tenha voltado aos níveis pré-crise, mostra uma tendência de aumento. Especificamente, inserindo reservas no início de julho 6% abaixo dos níveis antes da epidemia. Este é o melhor número entre os grandes países europeus: em Portugal o decréscimo foi de 12%, em Itália mais de 20%, em França ou na Alemanha o decréscimo foi superior a 30%.

É importante observar que uma das características deste ano é que a maioria das reservas é gratuita, portanto, embora haja muitos rumores, também há cancelamentos que tornam a rede um pouco pior. De qualquer forma, o importante é que a recuperação do turismo tem sido consistente desde a reabertura econômica.