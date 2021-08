O financiamento sustentável muitas vezes não é realmente o caso

baixar jogador

Nos últimos anos, as finanças sustentáveis, a prática de investir em empresas que adotam políticas éticas e ecologicamente corretas, tem visto um aumento extraordinário em sua popularidade, que também vem com duras críticas. De acordo com muitas análises, os critérios para definir um investimento como “sustentável” muitas vezes são bastante vagos e também permitem a inclusão de empresas que operam em setores altamente poluentes. A combinação desses fenômenos é chamada, tanto em finanças quanto em outros setores lavagem verdee corresponde a um “ambiente de interface” que geralmente é difícil de reconhecer.

Em teoria, a popularidade das finanças sustentáveis ​​é um bom sinal da causa ambiental, porque as empresas listadas devem ser incentivadas a se tornarem mais sustentáveis ​​se quiserem receber investimentos de fundos que afirmam ser sensíveis a questões éticas e ambientais. Desde 2018, os fundos mútuos que se consideram sustentáveis ​​passaram de administrar cerca de 400 para mais de US $ 2.200 bilhões e estão funcionando todos os dias. são nascidos Duas novas médias.

Mas, na prática, muitas vezes acontece que as empresas pintam uma imagem mais virtuosa da realidade. O mesmo ocorre com os fundos de investimento, que para atender a uma demanda altíssima por investimentos sustentáveis, muitas vezes se definem como tal, ainda que de fato apoiem financeiramente setores produtivos poluidores. Essas práticas lavagem verde Tornado possível pela falta de transparência sobre os dados da empresa e padronização de regras para determinar o que é sustentável e o que não é.

A União Europeia tem tentado resolver este problema com os regulamentos recentemente introduzidos, mas de acordo com alguns analistas, as novas regras não serão suficientes para travar este fenómeno.

sucesso de financiamento sustentável

O termo “investimentos sustentáveis” geralmente se refere a todos aqueles investimentos que visam promover práticas da indústria que respeitem o meio ambiente ou a sociedade e que, ao mesmo tempo, tragam lucro para o investidor. Esta prática é referida por vários sinônimos (embora nem todos sejam verdadeiramente equivalentes), incluindo “investimento ético” e “investimento socialmente responsável” ou SRI: Investimento socialmente responsável.

Os fundos que se enquadram nessas definições gerais usam estratégias de investimento – ou seja, conjuntos de regras para decidir o que investir e o que não – que diferem umas das outras, com objetivos igualmente variáveis ​​e que, em alguns casos, têm conotações ambientais e outras sociais . Mudanças climáticas (neste caso, falamos muito sobre investimento verde, o Investimento verde) para garantir o respeito pelos direitos humanos, desde a segurança no trabalho até o estímulo à diversidade nos negócios. Alguns fundos se especializam em apenas um desses tópicos, enquanto outros levam em consideração vários tópicos ao mesmo tempo.

Uma das estratégias de investimento mais populares entre os fundos sustentáveis ​​é mudar os critérios usados ​​para selecionar as empresas nas quais investir: os critérios geralmente se referem apenas ao lucro econômico, mas os fundos sustentáveis ​​adicionam critérios adicionais chamados ESG, onde a sigla significa MEIO AMBIENTE, SOCIAL E GOVERNANÇA. Assim, são critérios que buscam avaliar a empresa também com base em sua sustentabilidade ambiental, práticas sociais e gestão interna ( julgamento)

Entre os critérios ESG, os critérios de sustentabilidade ambiental incluem as emissões de gases de efeito estufa da empresa e outros tipos de poluição, o esgotamento dos recursos do planeta devido à sua operação e, em geral, todas as suas atividades que aceleram as mudanças climáticas. Por outro lado, a sustentabilidade social inclui o impacto da empresa na saúde e segurança dos indivíduos e nas condições de trabalho de seus funcionários, enquanto julgamento Incluir na análise de sustentabilidade remuneração, diversidade de conselheiros, gestão de riscos, transparência e comportamento da empresa.

A popularidade dos fundos de investimento sustentáveis ​​(particularmente aqueles que usam padrões ESG, também chamados de “fundos ESG”) cresceu exponencialmente, em linha com o aumento da consciência ambiental e social que ocorreu particularmente no Ocidente. Europa.

Nem todos os investimentos sustentáveis ​​realmente são.

No entanto, investir em fundos ESG pode não ser tão eficaz quanto muitos investidores esperam na melhoria da sustentabilidade do planeta e da sociedade em que vivemos.

Em primeiro lugar, há quem sugira que as empresas de capital aberto representam uma fração do total das empresas incumbentes, portanto, empurrar este pequeno grupo de empresas para se tornar mais sustentável só resolverá parcialmente o problema: por exemplo,econômico Panela Que as empresas listadas não controladas por governos são responsáveis ​​por uma parcela relativamente baixa das emissões de gases de efeito estufa, variando de 14 a 32 por cento do total.

Em segundo lugar, existem muitos fatores que tornam difícil garantir que as empresas incluídas em um fundo de investimento sustentável específico realmente o sejam. O primeiro é o fato de as empresas listadas, conforme mencionado, terem um incentivo para a prática lavagem verde: Temendo ficar de fora dos fundos sustentáveis, eles são pressionados a fornecer informações enganosas sobre a sustentabilidade de seus produtos e processos. Esse problema está em grande parte relacionado à sustentabilidade social, cujos critérios se baseiam em dados difíceis de encontrar ou quantificar.

A segunda é o fato de os fundos de investimento também terem um incentivo para praticar lavagem verdeDiante da demanda cada vez maior por investimentos sustentáveis. Para fundos, essa prática é mais simples do que para corporações, pois não há uma definição única de critérios ESG que devam ser levados em consideração na avaliação e seleção de empresas para investir.

Por isso, é comum que empresas que atuam em setores altamente poluentes, como as petrolíferas, também se enquadrem nos critérios ESG. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma empresa obtém uma nota “ambiental” ruim, mas uma boa nota “social” ou de “governança”: em média, a empresa é sustentável, mesmo que extraia petróleo.

de acordo comEconomist, Cada um dos 20 maiores baús ESG do mundo Compreendo Uma média de 17 produtores de combustíveis fósseis. Seis deles investem na ExxonMobil, a maior empresa de petróleo dos EUA, recentemente Acusado de não ter um plano confiável ainda para lidar com a transição energética De fontes fósseis a renováveis.

Outro fator é a disseminação do exercício ReformulaçãoPara evitar a criação de novos fundos do zero, muitos gerentes modificam os fundos existentes e os anunciam como sustentáveis. como embora apontou Tariq Fancy, ex-chefe de investimentos do braço de investimentos sustentáveis ​​do gestor de fundos BlackRock, em muitos casos muda o nome dos fundos para “verdes” sem qualquer mudança real em sua composição ou estratégias de investimento.

A fim de resolver estes problemas recentemente, a União Europeia foi adotado Uma série de regras para tentar definir com precisão quais negócios podem ser considerados sustentáveis, no contexto de europeo. negócio verde.

Entre outras coisas, ele apresentouCategoria“, ou seja, um sistema de rating unificado para empresas sustentáveis, entrará em vigor no final de 2021, enquanto em março deste ano impôs importantes obrigações de transparência aos fundos de investimento que se considerassem sustentáveis. Por fim, no dia 6 de julho, a Comissão Europeia foi adotado Um conjunto de medidas que, entre outras coisas, fornece uma norma europeia sobre títulos verdesTítulos emitidos para financiar projetos que tenham um impacto positivo sobre o meio ambiente. O objetivo, neste caso, é também reduzir o fenômeno lavagem verde Que também atingiu esse tipo de manchete.

para mim tempos financeirosEstas são as novas regras Vai ter consequências Importante na indústria de fundos de investimento não só na Europa, mas em todo o mundo, porque impõe padrões que outros países podem consultar. No entanto, alguns comentaristas são mais céticos. em uma carta para tempos financeiros Alex Wegeratna, da Organização Ambiental terra forte, ele tem apontou Considerando que a classificação de investimento sustentável da UE ignora indicadores-chave, como o desmatamento corporativo ou a perda de ecossistemas. Outras operadoras, como Banca Etica, Observação Como as normas promovidas pelo sindicato ignoram o aspecto social da sustentabilidade.

