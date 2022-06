A moeda de 40.000 euros: aqui está qual. “louco”

Há uma moeda no valor de até 40.000 euros! Parece loucura, mas colecionar moedas também tem essas pequenas raridades. Moedas que, pela sua inacessibilidade e valor, são passíveis de serem dignas de integrar o acervo do museu.

Talvez seja mais um sonho do que uma possibilidade tangível, a de possuir uma dessas moedas. O fato é que pesquisar memórias de família ou leilões especializados pode significar encontrar-se com uma fortuna na mão. Vamos descobrir o que é essa moeda, que na verdade é igual ao valor da casa.

Esta moeda vale 40.000 euros

A moeda de que estamos falando é de 5 liras do Reino da Itália cunhada em 1901, tem um diâmetro de 37 mm e um peso de 25 gramas. Feito em prata 0,900, foi produzido pela casa da moeda italiana em Roma em apenas 114 exemplares. O número de moedas em circulação realmente ajuda a entender seu alto valor.

Como atestam sites escritos e especializados, a moeda de 5 liras 1901 era uma moeda não emitida, um teste técnico para verificar o efeito da impressão do rosto do novo rei e dos símbolos da Casa de Sabóia em uma moeda da mesma largura. Seja aquele que mais tarde foi usado para o escudo.

Uma moeda com um destino ainda mais ridículo porque os dois espécimes originalmente em museus italianos desapareceram posteriormente em circunstâncias misteriosas e com buscas problemáticas por funcionários. A moeda tem uma certa data: apenas 114 exemplares foram preservados – segundo registros da época – de reformulação que ocorreu devido a problemas políticos e diplomáticos associados à emissão dessa moeda.

5 liras 1901: descrição e valor

No reverso da primeira moeda, há um perfil inclinado à esquerda do rei Vittorio Emanuele III, que inclui seu nome e grava o nome do autor da moeda, Esperanza, sob o pescoço. O reverso é marcado com os símbolos de nó House of Savoy, Savoy Eagle e House of Savoy. Em seguida, aparecem as palavras para o Reino da Itália, o valor facial da moeda, o ano de sua cunhagem, 1901 e, finalmente, o símbolo para a cunhagem de Roma (R).

O valor de €40.000 é atribuído à moeda em condição SPL (fantástica). De facto, o valor do exemplar da FdC, que não se encontra, está estimado em 60-90 mil euros. A moeda é tão rara que mesmo um original com fragmentos ilegíveis – que geralmente vale um pouco de dinheiro – pode valer a seu dono 14.000 euros.

Mas cuidado com as reinicializações! A moeda tem sido objeto de desejo dos colecionadores desde a sua cunhagem, e acredita-se que no passado várias figuras do mundo político italiano solicitaram especificamente uma cunhagem personalizada, outra lenda associada às 5 Liras de 1901.