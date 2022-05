A primeira edição da Ocean Week foi apresentada em Milão

A primeira edição da Ocean Week de Milão foi apresentada no Civic Aquarium, que acontecerá em grande escala dentro da cidade de 8 a 12 de junho. É uma iniciativa da One Ocean Foundation, patrocinada pela Prefeitura e Município de Milão, pela Marinha e implementada em cooperação com o parceiro cultural Fondazione Riccardo Catella através de iniciativas dentro do programa cultural BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, com o objetivo de sensibilizar para a importância do mar nas nossas vidas e para o importante valor económico que gera Recursos marinhos que devem ser protegidos e utilizados de forma sustentável.

A escolha da data não foi acidental, já que 8 de junho as Nações Unidas pretendiam ser o aniversário do Dia Mundial dos Oceanos. A One Ocean Foundation visa trazer uma data fixa anual para a agenda da cidade para junho, chamando a atenção para a importância de se envolver também com o mar em Milão, uma cidade que há muito se compromete com questões de sustentabilidade ambiental. Esta primeira edição também se beneficia da compatibilidade com a Design Week e o Salone Internazionale del Mobile, que foi transferido para 2022 de 6 a 12 de junho. A expectativa do forte fluxo de visitantes do exterior também permitirá estender o conhecimento da Milan Ocean Week a um público internacional e qualificado.

Na presença do Vice-Governador de Milão Dr. Natalino Mano, da Vice-Prefeita Dra. Anna Scavuso, do Comodoro Naval do Norte Pierpaolo Repovo, do Comandante Naval do Norte da Marinha Italiana, o jornalista Fabio Pozzo realizou a coletiva de imprensa para apresentar Milão . Semana do Oceano: Uma semana agitada,

Exposições, palestras e oficinas educativas com foco no conhecimento dos ecossistemas marinhos e seus riscos à saúde. A Ocean Week Milan quer estar amplamente presente na cidade e nas datas da Voysalone, com atenção especial a lugares específicos cujos valores e objetivos são compartilhados com a OOF: o parceiro cultural Fondazione

Ricardo Catella, Museu de História Natural, Aquário Cívico, Centrale dell’Acqua em Milão, Associação Nacional de Navegantes Italianos. O evento também conta com o apoio de Giorgio Armani.

Na conferência de imprensa, foi ainda apresentado, na sua nova função de embaixador da One Ocean Foundation, o velejador oceânico Ambrogio Beccaria que estará em novembro de 2022 na largada da regata transatlântica única Route du Rhum no barco Classe 40 “Alla Grande” do qual a Pirelli é o principal patrocinador e seu principal.

principais eventos:

BAM – Biblioteca de árvores em Milão – Via Gaetano de Castillia 28, 20124 Milan MI

• 8 a 12 de junho: Exposição fotográfica “Floresta de Animais Marinhos” – imagens inéditas de todo o mundo representando o valor, beleza, biodiversidade e importância das florestas submarinas.

• 8 a 12 de junho: Exposição fotográfica “Música do Mar” – uma exposição audiovisual que narra o mar em sua essência.

• 8 de junho: One Ocean’s Tales: 21h00 às 22h30, certificados e curtas-metragens dedicados ao mar.

• 10 de junho: Performance Musical: Das 21h00 às 22h30, os músicos de Onde Sonore vão criar uma experiência imersiva no mar, graças à interação da música, sons do mar e projeções artísticas.

• 11 a 12 de junho: oficinas educativas: oficinas educativas voltadas ao reconhecimento da beleza e importância dos nossos mares: seminário científico dedicado à observação microscópica de microrganismos marinhos e oficinas artísticas organizadas pela ceramista Bianca Piamonti, durante as quais serão identificadas espécies • Serão criadas cerâmicas marinhas.

• 11 a 12 de junho: Mini-tours guiados da exposição fotográfica “Sea Animal Forest” – roteiros educativos aprofundados para jovens e adultos.

• 12 de junho: o desempenho da Marinha italiana: das 10h30 às 11h00

• 12 de junho: Conversas para o Meio Ambiente “Azul – Ecossistema Azul do Nosso Planeta”: das 11h00 às 12h00. A água, componente vital do homem, em diálogo aberto com Luisa Cristini, Sandro Carniel e Ambrogio Beccaria, encontro organizado pela BAM, Fundação Riccardo Catella e Fundação Corriere della Sera em colaboração com a One Ocean Foundation.

Via del Gesu, Milão – o caminho para o mar

• 08 de junho às 18h Cerimônia de Abertura Via Gesu, do final do século XV, coração da quadrangular milanesa, transformada na primeira rua de uma cidade contemporânea a adotar o mobiliário urbano original e promover a proteção ambiental, feito a partir da reciclagem de 2 toneladas de redes de pesca.

Aquário Cívico de Milão – Viale Gadio 2, 20121 Milão

• 8 a 12 de junho: exposição dedicada à economia do mar.

• 8-11-12 de junho: Visitas guiadas gratuitas ao aquário.

Museu Cívico de História Natural de Milão – Corso Venezia 55, 20121 Milão

• 8 a 12 de junho: Visitas guiadas gratuitas aos espaços do museu dedicados aos ecossistemas marinhos.

Centrale dell’Acqua Milão – Piazza Diocleziano, 5, 20154 Milão

• 9 a 11 de junho: das 18h30 às 19h30. “Ocean Talk” – encontros com pessoas extraordinárias na linha de frente do mar. O jornalista Fabio Pozzo entrevistará a editora Chiara Obino, embaixadora da OOF. Sandro Carnell, oceanógrafo, pesquisador e membro do Comitê Científico da OOF, Ambrogio Beccaria, Ocean Sailor; O encontro inaugural a 10 de junho será com o surfista Hugo Fao, recordista mundial de surf em Portugal “Big Mama” a onda mais alta alguma vez registada, 35 metros, em colaboração com o Incontri no Blu del Galata Museo del Sea de Génova.

Associação Nacional de Navegantes Italianos – Viale Gorizia 9, 20144 Milão

• 8 a 12 de junho: Exposição fotográfica “Floating Islands” de Manfredi Giuachini com fotografias inéditas tiradas na Antártida.

• 11 de junho: atividades organizadas pela instituição parceira Laureus Italia para jovens.

• 12 de junho: Encerramento a partir das 18h00 – Encerramento institucional da Ocean Week em Milão com alarde da Marinha Italiana.

Fórmulas:

Vice-Governador Natalino Mano: “O Estado de Milão, em acordo com a One Ocean Foundation, o Município de Milão e o Escritório Regional da Escola, realizou uma importante atividade de coordenação dos vários órgãos institucionais, com o objetivo de estabelecer um público- parceria privada, para iniciar este projeto que envolverá toda a cidade numa campanha de sensibilização, visando proteger e conservar as águas do mar. Uma tarefa difícil e complexa, que requer estratégias conjuntas e conjuntas, maior cooperação entre os estados mas acima de tudo, a participação ativa dos cidadãos e já presenciou a participação dos alunos. É importante fomentar uma cultura de responsabilidade, para que cada um de nós se torne um campeão tangível, sem mandato Para outros, para este processo necessário e inevitável da transição ecológica para o crescimento sustentável, foco no cumprimento das regras, no comportamento responsável, pois muitas pequenas gotas de água terão impacto na redução de emissões, poluição dos oceanos e aquecimento global, para deixar um planeta mais limpo para as gerações futuras.”

Ricardo Bonadio, Presidente, One Ocean Foundation: “Estou particularmente satisfeito em anunciar esta primeira edição da Ocean Week em Milão, nascida do esforço coletivo com todos os nossos parceiros, institucionais e privados, que demonstraram grande interesse e consciência da urgência de protegendo o ecossistema marinho globalmente. Temos a ambição de transformar esta primeira experiência em uma data marcada aqui em Milão, e também estamos dando nossa contribuição para a excelente reputação que nossa cidade tem, mesmo internacionalmente, por questões de sustentabilidade ambiental.”

A One Ocean Foundation agradece à Prefeitura e ao Município de Milão, aos parceiros institucionais Marina Militar, ANMI – Associação Nacional de Navegantes Italianos, La Centrale del Acqua di Milano, MM – Metropolitana Milano, por seu apoio efetivo ao sucesso da Semana da Civilização Oceânica de Milão Milão Aquarium, Museu de História Natural de Milão, Dia Mundial dos Oceanos 2022 e Fondazione Cultural Partner Riccardo Catella. Francesca Colombo, Diretora Geral da Fundação Cultural BAM, Fundação Riccardo Catella: “A BAM afirma-se cada vez mais como um lugar de inovação cultural e de debate contemporâneo, conectando-se com o território nacional e criando uma programação cultural anual para cidadãos de mais de 250 momentos por ano . Os eventos da Ocean Week em Milão fazem parte deste quadro, com mais conversas institucionais com especialistas e profissionais de renome internacional acompanhados de vários workshops para crianças, discussões com jovens universitários, ações participativas, experiências multissensoriais e muito mais apresentações.”

A One Ocean Foundation também agradece aos parceiros que a apoiam em todas as suas atividades: Rolex, Allianz, Wolf, Land Rover, Intesa Sanpaolo, Pirelli, Esselunga, Rockwool, Yamamay, La Roche-Posay, Vichy, OMR, Pantecnica e Fotoedizioni .

Parceiro da Semana do Oceano de Milão: Supernovas, Aurora, Isola Design District, Brera Design District

Parceiro de mídia da Milano Ocean Week: Skytg24, Fuorisalone.it, Le Grand Mag, IGP Decaux, AWorld, Studio Borlenghi

Parceiro de caridade da Milan Ocean Week: Laureus Italia – Sport Forever

Parceiro técnico da One Ocean Foundation: Slam

Agradecimentos especiais a Kurt Arrigo, fotógrafo e embaixador da One Ocean Foundation pela gentil renúncia aos direitos de uso de suas imagens.

A Fundação escolheu fazer o evento Carbon Neutral da Milano Ocean Week. Graças ao nosso parceiro, calculamos as emissões irredutíveis de CO2 do evento e as neutralizamos com projetos certificados aos mais altos padrões internacionais, padrão de carbono certificado e padrão ouro. Isso significa que para cada quilograma de dióxido de carbono gerado pelo evento, a mesma quantidade de dióxido de carbono será capturada, eliminando assim o efeito do evento. O nosso compromisso está expresso no Registo, o Registo Público da Up2You, onde pode ser referenciada a quantidade de CO₂ neutralizada e os projetos apoiados em geral. Além disso, para garantir a máxima segurança e transparência, os créditos de carbono Blockchain foram adotados.